Netflix: “Trash” se convirtió en uno de los estrenos más vistos de la historia

El cine de terror es uno de los géneros preferidos por el público adulto y la trama de “Trash” generó un impacto tan inmediato que se convirtió en uno de los estrenos más vistos de todos los tiempos, según el portal Espinof.

Esta producción fue rechazada por Sony y la plataforma de Netflix no dudó en invertir en ella, logrando una increíble cifra de 37,7 millones de visualizaciones en apenas los registros de los primeros tres días de haber salido al catálogo de disponibles.

Con esos números quedaron muy cerca de las cintas de “The Booty”, con 41,6 millones de visualizaciones, y “War Machine”, producción que llegó a 39,3 millones de vistas en su estreno.

Sinopsis de “Shiver”

“Trash” es una cinta de terror de tiburones en un pequeño pueblo que sufre el desastre de un huracán y, a partir de allí, vienen días de mucho miedo entre los habitantes.

Esto ocurre porque una ola de tiburones puede acceder a la ciudad cuando el agua sobrepasa el nivel de las casas. Todo el pueblo debe luchar por su vida ante esta especie hambrienta que estará en su hábitat natural. La duración de esta temerosa película es de 1:24 minutos.

Reparto

La lista de destacados actores de esta producción es bastante amplia y es encabezada por Djimon Hounsou, quien en esta oportunidad dejó un poco al lado las películas de acción para inspirar su frialdad contra los tiburones.

Phoebe Dinevor, Whitney Peak, Stacy Clausen, Chai Romruen y Alyla Browne también son parte del reparto de esta cinta.

El público está descontento

A pesar de lo alarmante que fueron sus números tras su estreno, aparentemente el público no quedó convencido con la historia contada en esta película.

Esta conclusión se basa en las reacciones de los espectadores en Rotten Tomatoes. Solo un 38% de las valoraciones son positivas entre las personas que decidieron expresar su opinión.

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