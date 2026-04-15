Sandra Bullock abrió Instagram y anunció “Practical Magic 2”

Sandra Bullock decidió dar su primer paso en Instagram con precisión quirúrgica y lo convirtió en noticia global. Nada de selfies improvisadas ni presentaciones largas. Su debut llegó con un anuncio que llevaba años mencionándose y que ahora, por fin, toma forma concreta con “Practical Magic 2”.

El impacto fue inmediato. En cuestión de horas, su cuenta acumuló millones de seguidores y un video breve bastó para activar la memoria de quienes convirtieron “Practical Magic” en un clásico inesperado de los noventa.

Sin grandes explicaciones, el mensaje fue claro. La historia de las hermanas Owens vuelve a escena.

Un anuncio con sabor a ritual compartido

El video que publicó Bullock tiene algo de intimidad y complicidad. En él se la ve preparando margaritas con un simple toque, como si se tratara de un pequeño hechizo doméstico. La escena remite de forma directa a uno de los momentos más recordados de la película original.

El texto que acompaña el clip tampoco se queda atrás en intención: “Medianoche en algún lugar”. La respuesta no tardó en llegar de parte de Nicole Kidman, quien escribió: “Tomaré margaritas contigo en cualquier momento”. Ese intercambio, breve pero preciso, terminó de confirmar lo que los seguidores querían escuchar desde hace años.

Aunque el proyecto ya había sido mencionado antes en distintas entrevistas, fue esto lo que terminó de oficializarlo. La secuela ya está en marcha y reunirá nuevamente a ambas actrices frente a cámara.

Una historia que nunca se fue del todo

El regreso de “Practical Magic” no es algo casual. La película original, estrenada en 1998, fue ganando estatus con el tiempo hasta convertirse en una referencia para toda una generación.

La dinámica entre Sally y Gillian Owens, atravesada por la magia, la familia y cierta oscuridad emocional, encontró un lugar propio dentro del cine de su época.

De paso, la química entre Bullock y Kidman siempre fue uno de sus puntos más fuertes. Esa conexión volvió a hacerse visible recientemente en el CinemaCon, celebrado en el Dolby Colosseum del Caesars Palace en Las Vegas, donde ambas compartieron momentos que encendieron aún más las expectativas.

Ahora, casi tres décadas después, la historia tiene espacio para expandirse. Hay nuevas etapas por explorar en la vida de sus personajes y un público que recuerda muy bien la película y que la mantiene vigente.

Sigue leyendo:

Sandra Bullock se sinceró sobre su amistad con Jennifer Aniston

Nicole Kidman revela que aprendió a realizar una autopsia: “Puedo extraer todos los órganos”

Dwayne Johnson, Kevin Hart y Jack Black: vuelve “Jumanji”