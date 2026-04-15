Taylor Momsen fue hospitalizada por una picadura de araña en CDMX

La cantante estadounidense Taylor Momsen, vocalista de The Pretty Reckless, fue hospitalizada la noche del martes en Ciudad de México tras sufrir complicaciones por la picadura de una araña venenosa.

La propia artista informó sobre su situación en redes sociales, en donde publicó imágenes desde el hospital. La artista buscó atención médica luego de que el veneno de la araña se extendió hacia su pierna.

La vocalista de The Pretty Reckless agradeció la atención médica recibida. Hasta el momento, la intérprete no ha actualizado detalles sobre su estado de salud.

Momsen se encuentra en Ciudad de México, ya que su banda fue elegida para ser telonera de la legendaria banda metalera AC/DC en la capital mexicana. Pese al incidente, Momsen aseguró que no cancelará su presentación de este miércoles. “Hoy en el hospital y mañana el concierto. El show debe continuar”, señaló.

De acuerdo con la cantante, la mordedura ocurrió la semana pasada, antes de un concierto en el Estadio GNP Seguros, lo que la obligó a recibir atención médica de emergencia y una inyección para contrarrestar los efectos del veneno.

“Una araña enorme decidió morderme y su veneno realmente afectó mi sistema, así que tuve que ir con los increíbles doctores en México para que me pusieran una inyección bastante fuerte antes del show de anoche… ¡súmenlo a la lista!”, compartió en redes sociales.

En una de las fotografías que publicó, se puede ver que la picadura de araña le causó inflamación y manchas rojas en la pierna.

Taylor Momsen fue mordida por un murciélago

En 2024, la cantante vivió una situación similar cuando fue mordida por un murciélago durante una presentación en Sevilla; fue mordida por un murciélago, lo que requirió tratamiento antirrábico.

“Momento de rock and roll. En Sevilla, durante Witches Burn, un murciélago se aferró a mi pierna, en el momento yo estaba cantando y no tenía idea hasta que el público empezó a gritar y señalar… sí, me mordió”, reveló horas después en redes.

Momsen, quien también es conocida por su papel en la serie Gossip Girl, ha tomado de forma positiva ambos episodios, pues hasta ahora no ha tenido graves consecuencias.

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