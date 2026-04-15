Kanye West pospuso su concierto en Francia: “No quiero involucrar a mis fans en esto”

El rapero Kanye West, conocido como Ye, decidió posponer su concierto en Marsella, Francia, luego de que las autoridades de ese país consideraron prohibir el show del artista previsto para el 11 de junio.

A través de una publicación en la red social X, West anunció su decisión de posponer el concierto en Marsella. “Tras mucha reflexión, he decidido posponer mi concierto en Marsella, Francia, hasta nuevo aviso”, escribió el rapero.

Kanye West ha sido ampliamente criticado por su historial antisemita, del cual se arrepintió en una carta abierta publicada en enero y atribuyó su conducta al trastorno bipolar que padece. En ese sentido, West aseguró que no quiere involucrar a sus fans en las consecuencias de sus acciones.

“Sé que lleva tiempo comprender la sinceridad de mi compromiso de enmendar mis errores. Asumo toda la responsabilidad por lo que me corresponde, pero no quiero involucrar a mis fans en esto”, dijo el músico, quien recientemente estrenó su álbum “Bully”.

Kanye West no informó sobre la posible nueva fecha de su concierto en Marsella, pero dijo que esperaba con ilusión sus próximos conciertos, programados en India, Turquía, Países Bajos, Polonia, Italia, España y Portugal.

Esta decisión llega luego de que el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, estaba decidido a explorar “todas las posibilidades” para prohibir el show de West en Marsella debido a los comentarios antisemitas del rapero en el pasado, según informó AP.

El rechazo a la actuación de West también provino del alcalde de Marsella, Benoît Payan, quien dijo que no iba a “permitir que Marsella se convirtiera en un escaparate para quienes promueven el odio”.

Bendayan Fabienne, candidato en las próximas elecciones municipales de Marsella, condenó la decisión de contratar a Ye para el concierto.

“Alguien que proclama abiertamente su admiración por Hitler y defiende las ideas nazis no podría pisar el escenario de una ciudad cuya esencia misma está tejida de diversidad, memoria y fraternidad”, escribió en X en marzo.

En efecto, Kanye West se declaró abiertamente como un fan de Adolf Hitler. En mayo de 2025, el rapero lanzó una canción titulada Heil Hitler, meses después de anunciar la venta de una camiseta con una esvástica en su sitio web.

La cancelación del show de Kanye West llega días después de que el gobierno de Reino Unido vetó la entrada del rapero al país, quien era cabeza de cartel del Festival Wireless. Tras la negativa del gobierno, el festival fue cancelado.

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