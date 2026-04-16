Alejandro Burillo, exdirectivo del fútbol mexicano, murió a los 74 años

Este jueves se ha anunciado el sensible fallecimiento de Alejandro Burillo Azcárraga, quien fuera dueño del Atlante, directivo de la Federación Mexicana de Futbol e impulsor del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco.

Burillo Azcárraga fue propietario del Atlante, un equipo que lo llevó a Cancún, Quintana Roo, y con el que fue campeón en ese lugar. En mayo próximo, el directivo cumpliría 75 años.

El Club Atlante lamenta el sensible fallecimiento de Alejandro Burillo Azcárraga, ex propietario del Club. Nuestro más sincero pésame a su familia y amigos.



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Burillo Azcárraga fue uno de los autores de la icónica playera que México utilizó en Francia 1998, con la imagen del Calendario Azteca, la cual fue reeditada para la Copa del Mundo 2026. En esa época, la prenda fue creada por su marca ABA Sport.

Además ayudó a la creación de la infraestructura de la Selección Mexicana, como el Centro del Alto Rendimiento, que está avalado por la FIFA para la Copa del Mundo 2026, y en su paso por la Comisión de Selecciones Nacionales Mexicanas le dio oportunidad a técnicos como Miguel Mejía Barón, Bora Milutinović y Manuel Lapuente.

Fue el propio Alejandro Burillo Azcárraga el que le abrió la puerta a Javier Aguirre por primera vez a la Selección Mexicana, para la Copa del Mundo del 2002.

Nos unimos a la pena que embarga su familia. En paz descanse. 🕊️ pic.twitter.com/7p5hRukBer — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) April 16, 2026

Impulsó el Abierto Mexicano de Tenis

En sus últimos años, un cáncer de piel golpeó al directivo que impulsó el Abierto Mexicano de Tenis, un torneo que se ha convertido en referencia internacional y que cada año se celebra en Acapulco, Guerrero.

El cáncer de piel fue deteriorando su salud, lo que provocó que comenzara a salir de la escena pública.

En cuanto al tenis, cuando tomó las riendas del Abierto Mexicano de Tenis, el torneo estaba considerado como un ATP 250, pero con su trabajo, logró que se posicionara como un ATP 500, algo que comenzó a interesar a las principales figuras del deporte blanco.

El cuerpo del directivo será velado en la Ciudad de México, por sus familiares y amigos.

Desde Club América, lamentamos el sensible fallecimiento de Alejandro Burillo Azcárraga, miembro de la familia Azcárraga y destacado impulsor del futbol mexicano.



Expresamos nuestras más sentidas condolencias y nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos. pic.twitter.com/ueMD3lFZBL — Club América (@ClubAmerica) April 16, 2026

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