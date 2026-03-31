Belinda se divierte recreando un asalto en un microbús

El Mundial de fútbol comenzará en un par de meses y una de las artistas que literalmente se “montó en ese bus”, es Belinda, cantante mexicana que recreó una escena de robo en un microbús como producción de su próximo tema, que será relacionado a la cita deportiva.

La mexicana se tomó un pequeño tiempo libre de sus grabaciones de la serie “Carlota”, filmaciones que se realizan en Barcelona (España) y viajó a Ciudad de México (CDMX), para terminar de coordinar lo que será su tema con Los Ángeles Azules, relacionado al evento internacional de balompié 2026, la cual se llevará a cabo en los países: Estados Unidos, Canadá y el país azteca.

Belinda recrea una escena robo en un microbús:

En su breve regreso a CDMX, la artista sorprendió a todos sus seguidores, tras subirse a un microbús gritando “Ya se la saben, carteras y celulares“, lo que se traduce a una escenografía de robo, como las que en algunas ocasiones se evidencia en este tipo de transporte público.

Inclusive, en el simulacro le quitó a varias de las personas sus pertenencias mientras caminaba puesto por puesto con un vestido lleno de brillo dorado.

Eso simplemente fue una broma, debido a que su equipo de producción lo que captó fue una especie de “party bus”, para lo que será justamente su próximo sencillo que saldrá a la luz días previos al Mundial, que comenzará el próximo 11 de junio.

Belinda grabó en la Plaza de la República:

Aunque su equipo no compartió adelantos de ese trabajo, Belinda viajó a México, con la misión de grabar su fragmento del videoclip del tema promocional del Mundial en la Plaza Bicentenaria con el mencionado grupo musical.

De hecho, según la revista “Quién”, la cantante y actriz, también aprovechó la oportunidad, para visitar un reconocido bar de la ciudad y compartió con todos sus fans vistiendo la jersey de la selección azteca de fútbol con el dorsal 10 en la espalda.

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