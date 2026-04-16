Bradley Cooper toma las riendas del universo “Ocean’s”

La saga que convirtió los atracos en un espectáculo de estilo y precisión sumará una nueva pieza en 2027, esta vez guiada por Bradley Cooper. El actor dirigirá, producirá y protagonizará la precuela de “Ocean’s Eleven”, un proyecto que “The Hollywood Reporter” adelantó como la próxima gran apuesta del estudio.

Desde Warner Bros., los directivos Mike De Luca y Pam Abdy confirmaron que la película llegará a los cines el 25 de junio de 2027. El título definitivo todavía no está definido, pero la historia ya tiene una premisa clara gracias a la aparición virtual de Margot Robbie durante la presentación en Las Vegas.

Un vistazo al pasado del ladrón más carismático de la franquicia

Robbie resumió el punto de partida de la película con una frase que despertó la curiosidad de los seguidores: “Antes de que Danny Ocean pusiera un pie en Las Vegas, dos mentes maestras le enseñaron todo lo que sabe: sus padres. Los verán en su mejor momento en nuestra nueva película, llevando a cabo un atraco épico”.

Ese planteamiento abre una ventana inédita a la historia familiar del personaje que encarnó George Clooney, y que se volvió un símbolo del cine de atracos moderno.

La franquicia retomará así su propio legado. La saga contemporánea nació en 2001 con la versión de Steven Soderbergh, inspirada en la cinta de 1960 que reunió a Frank Sinatra y a otros integrantes del llamado “Rat Pack”. Aquella actualización consolidó una trilogía que contó con nombres tan reconocidos como Brad Pitt, Julia Roberts y Matt Damon.

Una franquicia que sigue expandiéndose

Tras el cierre con “Ocean’s Thirteen” en 2007, el universo se amplió con “Ocean’s Eight” en 2018, dirigida por Gary Ross y protagonizada por Sandra Bullock, Cate Blanchett y Anne Hathaway. Ese spin-off mantuvo vivo el interés por explorar variaciones del concepto original, algo que la nueva precuela confirma desde otra perspectiva que es el origen del talento criminal de los Ocean.

Para Bradley Cooper, esta es una oportunidad para sumar un capítulo distinto a su carrera como director, luego de proyectos donde ya ha demostrado sensibilidad narrativa y ambición visual. Con Robbie en el elenco y un estreno programado para 2027, el film se perfila como uno de los títulos más esperados dentro del calendario de producciones del estudio.

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