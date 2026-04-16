Estafa con inteligencia artificial: jubilado de Brooklyn pierde $1.6 millones tras engaño con falsa inversionista

Lo que comenzó como un mensaje de texto aparentemente inofensivo terminó en una devastadora pérdida financiera para un hombre de 76 años en Brooklyn.

Ron Williams, un agente de seguros retirado, nunca imaginó que una conversación casual con una desconocida lo llevaría a perder los ahorros de toda su vida. Según relató a NBC News, todo empezó cuando recibió un mensaje de una mujer que se identificó como “Jenny”, quien decía tener 33 años, ser cristiana y vivir en Boston. La interacción, inicialmente amistosa, se transformó rápidamente en una relación de confianza.

“Era fácil hablar con ella. Me sentía cómodo”, recordó Williams. La mujer compartía videos personales y detalles de su vida, lo que reforzaba la ilusión de autenticidad. Sin embargo, detrás de esa fachada se escondía un sofisticado esquema fraudulento.

La trampa de la inversión

Con el paso de las semanas, Jenny introdujo el tema de las inversiones. Aseguraba estar obteniendo grandes ganancias y convenció a Williams de participar. En cuestión de 6 meses, el jubilado había invertido aproximadamente $1,6 millones de dólares en una plataforma que mostraba rendimientos aparentemente reales.

El problema es que todo era falso.

Aunque los números en pantalla indicaban crecimiento constante, el dinero ya no estaba bajo su control. La plataforma, diseñada para parecer legítima, formaba parte del engaño.

Las sospechas comenzaron a surgir cuando el hijo de Williams notó inconsistencias. “Desde el primer momento, pensé que era una de esas estafas comunes que circulan por mensajes”, explicó. Sin embargo, no tenía pruebas concretas.

Eso cambió cuando realizó una búsqueda inversa de imágenes y descubrió que los videos y fotos de “Jenny” aparecían en múltiples perfiles en redes sociales, una señal clara de fraude.

Un punto sin retorno

A pesar de las dudas, Williams ya estaba profundamente involucrado emocional y financieramente. La situación escaló cuando la supuesta inversionista afirmó haberle prestado $110,000 para una nueva oportunidad. Cuando intentó devolver el dinero mediante transferencia bancaria, esta fue bloqueada.

La solución propuesta fue alarmante: entregar el efectivo en persona a un intermediario.

Williams accedió y entregó una bolsa con el dinero a un desconocido en su propia casa. “No entendía el riesgo en ese momento”, admitió.

El golpe final llegó cuando intentó retirar sus supuestas ganancias, que ascendían a unos $4 millones. Fue entonces cuando le exigieron pagar más dinero en concepto de “impuestos” para liberar los fondos. Esa fue la señal definitiva de que algo no estaba bien.

El papel de la inteligencia artificial en nuevos esquemas de estafa

El caso pone en evidencia el papel creciente de la inteligencia artificial (IA) en este tipo de delitos. De acuerdo con expertos en delitos financieros, los estafadores ahora utilizan videos hiperrealistas y herramientas digitales avanzadas para generar confianza en sus víctimas.

El hijo de Williams, incluso, logró crear un video falso de “Jenny” en cuestión de minutos, demostrando lo fácil que es manipular la identidad digital de una persona.

“Eso fue lo que finalmente lo convenció de que todo era una mentira”, explicó.

Las autoridades advierten que estas tecnologías están haciendo que las estafas sean más difíciles de detectar. La recomendación principal es no enviar dinero ni invertir con personas que no se han conocido en persona, sin importar cuán convincente parezca la interacción.

Detrás de estos fraudes también existe una realidad más compleja. Investigaciones recientes han revelado que muchas de estas operaciones están vinculadas a redes internacionales donde incluso los propios estafadores son víctimas.

Tras aceptar que había sido víctima de una estafa, Williams denunció el caso ante la policía y el FBI. Sin embargo, recuperar el dinero es una tarea extremadamente difícil.

Más allá de la pérdida económica, el impacto emocional ha sido profundo. “Lo hice porque quería dejarle algo a mi hijo”, confesó, en uno de los momentos más dolorosos del proceso.

Por su parte, su hijo ha decidido transformar la experiencia en una oportunidad para ayudar a otros. Actualmente, trabaja en el desarrollo de una aplicación que permita identificar señales de fraude antes de que sea demasiado tarde.

Cómo protegerse de fraudes cometidos con ayuda de la IA

Las autoridades recomiendan extremar precauciones ante contactos inesperados, especialmente aquellos que evolucionan rápidamente hacia temas financieros. Algunas señales de alerta incluyen:

* Promesas de ganancias rápidas y seguras

* Excusas para evitar encuentros en persona

* Solicitudes de transferencias urgentes o inusuales

* Plataformas de inversión desconocidas o no verificadas

En una era donde la tecnología avanza a pasos agigantados, la prevención sigue siendo la mejor defensa. La clave está en cuestionar, verificar y, sobre todo, no actuar bajo presión.

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