Congreso avala prórroga del TPS para haitianos con votos de republicanos de Florida

La Cámara de Representantes de Estados Unidos dio luz verde a una extensión de tres años del Estatus de Protección Temporal (TPS) para migrantes haitianos, en una votación ajustada que evidenció divisiones dentro del Partido Republicano.

La iniciativa avanzó con 224 votos a favor y 204 en contra, luego de que diez republicanos se sumaran al bloque demócrata. Entre ellos destacaron tres congresistas del sur de Florida —María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart— que respaldaron la medida pese a la línea mayoritaria de su partido.

El apoyo de estos legisladores estuvo marcado por el peso de la comunidad haitiana en sus distritos. Salazar defendió la decisión al señalar que los beneficiarios del TPS forman parte esencial de la fuerza laboral local, especialmente en áreas como el sistema de salud.

“Para nosotros, esto no es una cuestión teórica. Cuando las personas no pueden regresar a sus países de origen de manera segura, el Congreso tiene la responsabilidad de actuar”, añadió Salazar en un comunicado.

En la misma línea, Díaz-Balart subrayó que las condiciones actuales en Haití no permiten un retorno seguro, mientras que Giménez insistió en que la decisión responde a una realidad comunitaria más que a intereses políticos.

“Los migrantes haitianos no son extraños; son nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo y parte del tejido de nuestra comunidad”, dijo Giménez.

Futuro incierto

La propuesta busca obligar al Departamento de Seguridad Nacional a mantener la designación de Haití dentro del programa, lo que permitiría a cientos de miles de haitianos continuar residiendo y trabajando legalmente en el país sin riesgo de deportación.

Sin embargo, el futuro del proyecto es incierto. Ahora deberá ser evaluado por el Senado, donde los republicanos también tienen mayoría, y posteriormente requerirá la firma del presidente Donald Trump, quien en el pasado ha intentado eliminar este tipo de protecciones.

El debate se produce en medio de un proceso judicial aún abierto. La administración había tratado de poner fin al TPS para haitianos el año pasado, pero esa decisión fue frenada en tribunales y permanece pendiente de una revisión por parte de la Corte Suprema.

El programa de Estatus de Protección Temporal está diseñado para ciudadanos de países afectados por crisis graves, permitiéndoles permanecer en Estados Unidos mientras persistan condiciones que impidan su regreso seguro.

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