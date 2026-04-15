Cuál es el mejor medicamento para el dolor de cabeza: ¿ibuprofeno, paracetamol o naproxeno?

No todos los analgésicos funcionan igual ni están indicados para los mismos casos: regla número uno. Ahora bien, cuando se trata de aliviar un dolor de cabeza, es fundamental saber qué medicamento vas a tomar, incluyendo la dosis. Los más comunes son ibuprofeno, paracetamol y naproxeno.

Según el equipo de expertos médicos de Mayo Clinic, la elección depende del tipo de dolor, su intensidad y las condiciones de salud de cada persona.

Te explicamos los factores que debes considerar para que el consumo de ese fármaco te aporte la mayor eficacia posible y el dolor de cabeza desaparezca.

Lee también: Cómo tomar melatonina para dormir bien: esta es la forma correcta

Cuál es el mejor medicamento contra el dolor de cabeza

1. Cuando el dolor es leve o común

Seguramente se trata de un dolor de cabeza tensional, que suele ser el más frecuente. Tanto el ibuprofeno como el paracetamol suelen ser las primeras opciones.

El paracetamol actúa como analgésico y es más suave con el estómago, por lo que se recomienda para personas con sensibilidad gástrica o que no toleran bien los antiinflamatorios. Es útil cuando el dolor es leve o moderado y no está relacionado con inflamación.

Por su parte, el ibuprofeno pertenece al grupo de los antiinflamatorios no esteroides (AINEs). Esto significa que, además de aliviar el dolor, reduce la inflamación, lo que lo hace más eficaz cuando el dolor está asociado a tensión muscular, como ocurre en jornadas largas frente a una pantalla o situaciones de estrés.

2. Cuando el dolor es más intenso (migraña)

En episodios más fuertes, como la migraña, el naproxeno suele ser una alternativa más duradera. Su efecto se prolonga por más tiempo en el organismo, lo que ayuda a mantener el dolor bajo control durante varias horas.

En algunos casos, también se utilizan combinaciones de analgésicos con cafeína, ya que esta sustancia potencia el efecto del medicamento y mejora la absorción. Sin embargo, su uso debe ser moderado para evitar efectos secundarios.

Pero cuando la migraña es severa o recurrente, los especialistas pueden recetar medicamentos más específicos, como los triptanos, diseñados para actuar directamente sobre los mecanismos neurológicos del dolor.

Lee más: ¿Puedo morir por una migraña? Médicos aclaran el riesgo

Factores que influyen en la elección

No existe un único “mejor” medicamento para todos. La elección depende de varios factores:

Intensidad del dolor: leve, moderado o severo

leve, moderado o severo Frecuencia: ocasional o recurrente

ocasional o recurrente Condiciones médicas: problemas gástricos, hepáticos o renales

problemas gástricos, hepáticos o renales Duración del efecto deseado: corto o prolongado

Por ejemplo, una persona con problemas estomacales podría optar por paracetamol, mientras que alguien con dolor muscular intenso podría beneficiarse más del ibuprofeno.

Además, cada fármaco tiene sus riesgos: el ibuprofeno y el naproxeno pueden irritar el estómago, mientras que el paracetamol, en dosis altas, puede afectar el hígado.

Ante cualquier duda, puedes consultar con un médico o farmaceuta, y tampoco está de más que chequees tu salud y recibas un tratamiento más personalizado.

Te puede interesar:

· Hinchazón, gases y dolor: cómo reconocer el síndrome del intestino irritable

· El medicamento que nunca debes tomar si eres diabético: advierten médicos

· 4 medicamentos que causan estreñimiento y los tomas a diario