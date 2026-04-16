Quinceañero muere en balacera en parque en Nueva York

Un quinceañero murió y otras dos personas resultaron heridas anoche en una balacera en un parque en Long Island (NY).

La policía del condado Nassau cerró el parque Eisenhower y toda una sección de Merrick Avenue. Se está investigando el tiroteo como un incidente relacionado con pandillas. Dos personas “armadas fueron arrestadas”, dijo El comisionado de policía, Patrick Ryder, en el lugar de los hechos, citado por Newsday.

Alrededor de las 8:20 p.m. la policía del condado Nassau respondió a múltiples llamadas reportando víctimas de disparos en el Estacionamiento 2 (Parking Field 2) del parque, informó el comisionado a última hora del miércoles durante una conferencia de prensa en la entrada del parque, sobre la avenida Hempstead Turnpike.

Ese estacionamiento se encuentra situado justo al este de las canchas de tenis y de un área de juegos infantiles. El joven fue declarado muerto en un hospital, señaló Ryder. Las otras dos víctimas de los disparos se encontraban en cirugía en un hospital y en condición estable, añadió Ryder. Ninguno de los involucrados ha sido identificado.

Ryder indicó que el tiroteo ocurrió durante una “supuesta barbacoa” celebrada en el parque para miembros de “un grupo de la pandilla Bloods”, la cual había sido promocionada en las redes sociales. Una discusión entre “dos individuos” durante la reunión derivó en los disparos, agregó.

A primeras horas del jueves, los vehículos policiales continuaban bloqueando la entrada al parque, y a la distancia se podían observar varios otros vehículos con las luces rojas y azules parpadeando. La investigación continúa en curso y al momento hay poca información disponible.

El noticiero ABC News conversó con Latesha Bryant, quien relató que el amigo de su hijo, menor de edad, es una de las víctimas. Agregó que su hijo tiene 17 años y se encuentra bien y está cooperando con la policía, pues ellos suelen reunirse en esa zona.

“Solo dijo: ‘Acaban de dispararle a mi amigo, le dispararon a mi amigo’, y nosotros preguntamos: ‘¿Qué pasó?’. Y él respondió: ‘No lo sé'”, relató la madre. “Siento un nudo en el estómago y no sé qué está sucediendo; es una situación bastante surrealista, porque uno nunca pensaría que le ocurriría a su propio hijo”.

A pesar de que NYC y sus alrededores reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.