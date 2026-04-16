Roland Garros eleva la bolsa total y superará los $66 millones de dólares

La organización de Roland Garros anunció este jueves un incremento del 9.5 % en la dotación económica para su próxima edición, situando el fondo total de premios en $66.6 millones de dólares.

Con este ajuste, los campeones de los cuadros individuales masculino y femenino percibirán $3.02 millones de dólares cada uno, lo que supone un aumento de $324,000 dólares respecto a lo entregado en 2025.

La directora del Grand Slam parisino Amélie Mauresmo subrayó que el objetivo principal de este año ha sido fortalecer la base del tenis profesional y las categorías inclusivas. En ese sentido, las remuneraciones para las primeras rondas subirán un 11.11 %, mientras que el torneo en silla de ruedas verá un progreso del 14.55 %. Según Mauresmo, estos cambios buscan servir como un “acicate a que esos tenistas puedan impulsar sus carreras”.

Estructura de premios por ronda (en dólares)

El nuevo reparto garantiza un ingreso significativo incluso para quienes no superen las fases iniciales:

Cuadro final: Cada participante asegura $93,960 dólares (un incremento de $25,920 dólares frente a la edición anterior).

Segunda ronda: $140,400 dólares.

Tercera ronda: $201,960 dólares.

Octavos de final: $307,800 dólares.

Cuartos de final: $507,600 dólares.

Semifinales: $810,000 dólares.

Finalistas: $1.62 millones de dólares.

Tras esta actualización, el torneo de tierra batida supera en premios al Abierto de Australia (2.7 millones de dólares para el ganador), pero se mantiene por detrás de los otros dos grandes del circuito. Wimbledon otorga actualmente 3.67 millones de dólares a sus campeones, mientras que el Abierto de Estados Unidos lidera la tabla con una recompensa de 4.64 millones de dólares.

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