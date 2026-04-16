Testigo sacude el presunto caso entre Katy Perry y Ruby Rose

Un antiguo responsable del club Spice Market, un espacio nocturno muy popular en su momento en Melbourne, decidió aportar su recuerdo de una noche que hoy está bajo investigación policial y que involucra a Katy Perry y a Ruby Rose.

Su testimonio, compartido por el diario “Herald Sun”, busca reconstruir el ambiente en el que coincidieron las dos artistas en 2010.

Un local desbordado y una atmósfera difícil de controlar

El exgerente describió aquella jornada como una “pesadilla de seguridad”. Según su relato, el lugar estaba abarrotado y el público apenas daba tregua. Entre las asistentes estaban las dos figuras acompañadas por parte del equipo de estilismo de la cantante y un amigo de la actriz. La dinámica de la noche ya era intensa desde el inicio, con decenas de personas intentando acercarse a ellas.

“Fue un caos de seguridad porque había 600 personas y Katy no paraba de salir a bailar con todo el mundo y meterse de lleno en el baile”, declaró al medio australiano.

Dentro del club, ambas pasaron buena parte del tiempo en un área VIP llamada “Genie Bottle”, donde consumieron bebidas en un ambiente que, según él, se mantuvo animado durante horas.

Lo que vio, y lo que no, el exgerente del local

El exresponsable aseguró que en ese momento no supo de ningún comportamiento que pudiera ser catalogado como agresión. Tampoco recibió reportes de situaciones como vómitos dentro del club. Lo que sí recordó es que ambas estaban “borrachas”, aunque, según afirmó, no mostraban señales de estar “paralizadas ni nada por el estilo”.

El gerente explicó que, hacia el final de la madrugada, el personal decidió organizar una salida discreta para evitar que la multitud las rodeara y que se difundieran imágenes en redes. Para ello, dispusieron un vehículo con chofer en una entrada del hotel ubicado en Collins Street, a donde las escoltaron por una salida trasera.

“Ambas habían bebido demasiado. Para evitar que les sacaran fotos en ese estado, organizamos que un auto con chofer las esperara fuera de la entrada del hotel en la calle Collins. Las acompañamos hasta la parte trasera, subimos por la salida de emergencia y las metimos juntas en el auto”, relató.

Después de dejarlas en el vehículo, comentó que podrían haberse dirigido al Hotel Peel, aunque ese tramo de la noche ya no estuvo bajo su supervisión.

Las acusaciones que reactivaron el caso

El caso cobró fuerza cuando la actriz decidió hablar de forma pública a través de la red social Threads el 12 de abril. Allí afirmó que el supuesto incidente ocurrió cuando tenía poco más de 20 años y que sólo después de casi dos décadas reunió el ánimo para exponerlo ante el público.

En una de sus publicaciones escribió: “Katy Perry me agredió sexualmente en la discoteca Spice Market de Melbourne. A quién le importa lo que piense. Se apartó la ropa interior y me frotó su asquerosa vagina en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité a chorros sobre ella”.

La investigación en Australia continúa avanzando mientras se contrastan testimonios y se revisa el contexto de aquella noche que, casi quince años después, ocupa la atención mediática.

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