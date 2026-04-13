Ruby Rose acusa a Katy Perry de presunta agresión sexual

La actriz Ruby Rose denunció públicamente que la cantante Katy Perry la agredió sexualmente en una discoteca en Melbourne, Australia.

A través de la red social Threads, la actriz respondió a una publicación sobre la reacción de Katy Perry al show que ofreció Justin Bieber en Coachella. “Katy Perry me agredió sexualmente en la discoteca Spice Market de Melbourne. ¿A quién le importa lo que piense?”, escribió Rose.

De acuerdo con Rose, la presunta agresión ocurrió hace más de 20 años en una discoteca en Australia cuando ella tenía “poco más de 20 años”. “No me besó. Me vio descansando en el regazo de mi mejor amiga para evitarla, se agachó, se bajó la ropa interior y me restregó su asquerosa vagina en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité a chorros sobre ella”, dijo.

La actriz, conocida por sus papeles en “Batgirl” y “Orange Is the New Black”, dijo que luego de ese momento Perry se ofreció a ayudarla a obtener la visa estadounidense.

“Ahora tengo 40. Me ha costado casi dos décadas decir esto públicamente. Si bien estoy muy agradecida de haber llegado a tener la oportunidad de alzar la voz, esto demuestra el gran impacto que tienen el trauma y la agresión sexual. Gracias por escucharme”, dijo.

Asimismo, Rose aseguró que no tiene intención de presentar cargos en contra de la intérprete de “Firework”. “No necesitas que la gente te crea, solo necesitas sacarlo de tu pobre cuerpo antes de que te dé cáncer”, aseveró.

Un representante de Perry envió un comunicado a Variety negando las acusaciones de Rose en contra de la cantante. “Las acusaciones que Ruby Rose está difundiendo en las redes sociales sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e imprudentes. La Sra. Rose tiene un historial bien documentado de hacer graves acusaciones públicas en las redes sociales contra varias personas, acusaciones que han sido negadas repetidamente por los implicados”.

Esta no es la primera vez que Katy Perry es acusada de acoso sexual. El modelo Josh Kloss, quien protagonizó el videoclip “Teenage Dream” de Perry, acusó a la intérprete de acoso sexual durante una fiesta en 2020.

“Cuando me di la vuelta para presentarle a mi amiga, ella levantó la sudadera y separó la ropa interior todo lo que pudo para mostrarle a un grupo de sus amigos el tamaño de mi pene. ¿Se imaginan lo patético y avergonzado que me sentí?”, dijo el modelo.

En 2019, un año antes de la revelación de Kloss, Perry fue señalada por la periodista rusa Tina Kandelaki de actuar de forma inapropiada. Según dijo la periodista, durante una fiesta privada la cantante, quien se encontraba alcoholizada, presuntamente intentó besarla y manosearla.

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