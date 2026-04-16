Trump anuncia alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano

El presidente Donald Trump anunció que Israel y el Líbano iniciarán un alto el fuego de diez días tras conversaciones directas con sus respectivos líderes, en un intento por abrir la puerta a un acuerdo más amplio en la región.

“Acabo de mantener excelentes conversaciones” con el presidente libanés, Joseph Aoun, y con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó el mandatario, al detallar que ambos gobiernos acordaron comenzar la tregua a partir de las 5:00 p.m. (hora del Este).

El republicano sostuvo que la medida busca sentar las bases para un entendimiento duradero. “Para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días”, escribió, al tiempo que calificó el acuerdo como un paso clave en medio de la actual escalada regional.

Trump adelantó además que planea invitar a ambos líderes a la Casa Blanca para sostener “las primeras conversaciones significativas entre Israel y el Líbano desde 1983”, en lo que describió como un intento de reactivar el diálogo bilateral tras décadas sin contactos de alto nivel.

En ese contexto, indicó que ha dado instrucciones al vicepresidente J.D. Vance, al secretario de Estado Marco Rubio y al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, para trabajar con ambas partes en la búsqueda de una “PAZ duradera”.

El presidente también reivindicó su papel en la mediación internacional. “Ha sido un honor haber resuelto nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima”, afirmó.

El anuncio se produce mientras persiste la tensión en Oriente Medio, en paralelo a la frágil tregua entre Estados Unidos e Irán y a las negociaciones que se desarrollan en Pakistán para intentar frenar el conflicto iniciado a finales de febrero.

Reacciones

Tras el anuncio, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció en un vídeomensaje que el Ejército israelí mantendrá ocupado un perímetro de hasta 10 kilómetros de extensión en el sur del Líbano durante la tregua.

Por su parte, el grupo chií libanés Hizbulá alertó de que el alto el fuego no debe otorgar “libertad de movimiento” a las fuerzas de Israel, presentes en el sur del Líbano en el marco de una ofensiva terrestre, y consideró que la forma de lidiar con su presencia allí dependerá de como transcurran los acontecimientos.

“Cualquier alto el fuego debe ser integral en todo el territorio libanés y no debe permitir ninguna libertad de movimiento al enemigo israelí”, indicó la oficina de relaciones con la prensa del movimiento político y armado en un breve comunicado.

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