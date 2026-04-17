Gilberto Santa Rosa y Bacilos reviven “Perderme contigo”

Convertir una canción conocida en una experiencia completamente distinta requiere intuición y un buen pulso musical. Eso es lo que lograron Bacilos y Gilberto Santa Rosa al presentar su versión en salsa de “Perderme contigo”, disponible desde el 16 de abril en plataformas digitales. El lanzamiento llegó acompañado de su video oficial, que ya circula ampliamente en los servicios de reproducción.

El tema nació en el álbum “Abecedario”, donde figuraba como una balada pop con tintes acústicos. Esta nueva lectura apuesta por un sonido diseñado para mover los pies, con percusión y metales que construyen una cadencia propia de las pistas caribeñas. La letra conserva su tono íntimo, pero adquiere otra temperatura con el incremento del tempo.

Gilberto Santa Rosa aporta su estilo vocal, ese que lo ha convertido en un referente del género, e imprime sutilezas que ajustan la melodía a un ambiente más festivo. Su manejo del fraseo y la improvisación termina de anclar la propuesta en el universo salsero sin perder el encanto romántico que hizo conocida la composición.

Un encuentro que mezcla trayectorias

Para Bacilos, colaborar con Santa Rosa marca un capítulo importante dentro de las revisiones que vienen realizando sobre su catálogo. La banda, liderada por Jorge Villamizar y André Lopes, destacó lo especial que resultó sumar la voz del puertorriqueño a un tema que ya formaba parte de sus clásicos. Según explicaron, el interpretante aporta una dimensión que acerca la canción a un público que vibra con los ritmos tropicales.

El video oficial documenta esa sintonía entre ambos proyectos. Las imágenes muestran a los músicos compartiendo estudio y disfrutando del proceso creativo, un detalle que acentúa la naturalidad del resultado final. La producción tuvo que coordinar las agendas de todos para lograr que la mezcla de estilos se sintiera fluida, algo que finalmente se refleja, tanto en la grabación, como en la pieza audiovisual.

Bacilos sigue explorando el sonido tropical

Esta versión salsera no aparece de manera aislada dentro del momento actual de Bacilos. La agrupación viene experimentando con matices caribeños para refrescar parte de su repertorio y conectarlo con nuevas audiencias. “Perderme contigo” ofrecía una base armónica ideal para ese tránsito, lo que facilitó transformarla sin desdibujar su esencia.

Gilberto Santa Rosa, por su parte, continúa ampliando su lista de colaboraciones con artistas de otros géneros, siempre que se respete el ADN rítmico de la salsa. Su equipo confirmó que esta interpretación tendrá presencia destacada en emisoras especializadas.

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