Esposa de Mamdani reconoce “daño” por viejas publicaciones sobre Israel y terrorismo

La esposa del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, Rama Duwaji, reconoció el “daño” causado por antiguas publicaciones en redes sociales, aunque evitó ofrecer una disculpa directa por el contenido, que incluía mensajes elogiando a figuras vinculadas al terrorismo palestino y críticas a Israel.

De acuerdo con The New York Post, la primera dama de la ciudad, de 28 años, abordó la controversia en una entrevista con el medio especializado en arte Hyperallergic, donde calificó como “perjudicial” el lenguaje que utilizó en su adolescencia y primeros años de adultez.

In a 2017 Tumblr post, Duwaji posted a photograph of the Palestinian terrorist Leila Khaled alongside Khaled’s declaration that “If it does good for my cause, I’ll be happy to accept death.”



A longtime member of the Popular Front for the Liberation of Palestine terrorist group,… — Washington Free Beacon (@FreeBeacon) March 19, 2026

“Cuando un tabloide publicó recientemente viejos tuits que escribí cuando era adolescente, sentí mucha vergüenza al verme confrontada con un lenguaje que utilicé y que es tan dañino para los demás; tener 15 años no lo justifica”, afirmó.

“He leído y visto muchas de las respuestas de otros, y comprendo el daño que causé y lo siento de verdad”.

Las publicaciones, que salieron a la luz el mes pasado tras un reporte del Washington Free Beacon, se remontan a 2013, cuando Duwaji tenía alrededor de 15 años. Entre los mensajes señalados figura uno de 2015 en el que sostenía que Tel Aviv “no debería existir”, además de otros en los que utilizó términos racistas.

Duwaji also reposted messages in 2015 indicating that Tel Aviv “shouldn’t exist in the first place” and that “American soldiers fighting in imperialist wars are not brave” and “are mercilessly slaughtering 3rd world civilians and fighting to maintain American hegemony.” pic.twitter.com/2YOgYey7Rg — Washington Free Beacon (@FreeBeacon) March 19, 2026

Levine’s report on the dormant accounts comes as Duwaji faces criticism over similar social media activity, including her “liking” of Instagram posts that celebrated Hamas’s Oct. 7 terror attack and called reports of sexual violence against Israeli civilians a “mass rape hoax.” pic.twitter.com/zvbh3DNyBK — Washington Free Beacon (@FreeBeacon) March 19, 2026

Según The New York Post, en una cuenta de Tumblr, actualmente inactiva, también elogió a la secuestradora de aviones Leila Khaled y a miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina, además de compartir mensajes que acusaban a militares estadounidenses de cometer abusos contra civiles. Otra publicación atribuía a “los blancos” la creación de Al Qaeda.

La polémica se intensificó luego de que se conociera que Duwaji había dado “me gusta” a contenidos en Instagram que celebraban el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, incluidos mensajes que cuestionaban las denuncias de abusos contra víctimas israelíes.

Durante varios días, Duwaji no respondió públicamente a las críticas. En ese contexto, su esposo, el alcalde Mamdani, defendió que ella es una persona privada sin rol formal en la administración municipal, por lo que, a su juicio, no debería ser objeto de escrutinio político.

En su declaración más reciente, Duwaji no detalló los contenidos específicos que generaron la controversia y centró su mensaje en el impacto personal de la situación.

“Esta experiencia me ha cambiado la vida por completo”, señaló. “Mi objetivo no es ser una figura pública, sino continuar mi trabajo con cuidado y responsabilidad, y dejar que mi arte hable por sí mismo”.

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