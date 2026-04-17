Golpe a Nueva York: retienen millones por licencias de conducir bajo revisión

El gobierno federal anunció que retendrá más de $73.5 millones destinados a Nueva York después de concluir que el estado no revocó miles de licencias comerciales de conducir (CDL) emitidas a conductores extranjeros bajo un programa cuestionado. La medida abre un nuevo choque entre Washington y Albany, con impacto potencial en rutas, transporte y empleo.

Qué decidió el gobierno federal

El Departamento de Transporte de EE.UU. informó que Nueva York no cumplió con las acciones correctivas exigidas tras una auditoría federal. Según la agencia, el estado debía revisar y retirar licencias comerciales que habrían sido emitidas sin cumplir plenamente requisitos federales. Como sanción, se retendrá parte de los fondos federales de carreteras.

Las autoridades federales señalaron que el caso involucra casi 33,000 licencias comerciales denominadas “non-domiciled CDL”, usadas por personas que no tienen domicilio permanente en el estado o que aplican bajo ciertos estatus migratorios/documentales.

Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

El dato que disparó la controversia

Una auditoría revisó una muestra de 200 expedientes y sostuvo que más de la mitad presentaba problemas significativos, como licencias vigentes más allá de la fecha de autorización migratoria o documentación inconsistente, según la versión federal.

Funcionarios estatales rechazaron la acusación y sostienen que el sistema cumple con la ley federal. También acusan a la administración federal de usar los fondos como presión política contra estados demócratas.

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A quién puede afectar en la práctica

Aunque la sanción es financiera, el tema toca áreas sensibles: proyectos viales y mantenimiento de rutas, empresas de transporte y logística, conductores con CDL bajo revisión, etc.

También impactará en los tiempos de procesamiento y renovaciones, y aumentará sin duda la tensión política sobre inmigración y empleo.

Muchos latinos trabajan en transporte, reparto, construcción y sectores conectados a licencias comerciales. Si el conflicto escala, podría haber más controles, revisiones documentales y cambios regulatorios que impacten oportunidades laborales.

Lo que hay que mirar ahora es si Nueva York apela o negocia la sanción, si se revocan licencias existentes y si otros estados reciben medidas similares. En tanto, es probable que haya cambios en requisitos para CDL y renovaciones.

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