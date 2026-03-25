Texas exigirá comprobante de estatus migratorio legal para obtener licencias profesionales

La Comisión de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR) aprobó una nueva norma que obligará a quienes busquen licencias profesionales, desde electricistas hasta criadores de perros, a demostrar que se encuentran legalmente en Estados Unidos. La medida podría afectar a miles de trabajadores en todo el estado.

La aprobación fue unánime, a pesar de que varios oradores pidieron lo contrario, advirtiendo que la norma podría perjudicar la economía, dificultar la vida de los inmigrantes y fomentar el trabajo sin licencia, debilitando la supervisión estatal en sectores clave.

¿Cuándo entra en vigor?

El TDLR planea implementar la regla a partir del 1 de mayo. Caroline M. Espinosa, portavoz del departamento, indicó que la verificación de la presencia legal busca garantizar prácticas consistentes y seguras en todos los programas, fortalecer la prevención del fraude y proteger a los trabajadores de la explotación y la trata de personas.

El abogado del TDLR, Derek Burkhalter, aclaró que algunos no ciudadanos seguirán siendo elegibles para obtener licencias si cumplen con requisitos establecidos en la Ley Federal de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales de 1996, y presentan la documentación correspondiente. Esto incluye a personas con asilo, refugiadas o reconocidas como víctimas de trata de personas.

“La norma no exige ciudadanía”, afirmó Burkhalter. “Quienes no son ciudadanos estadounidenses aún pueden obtener la licencia si cumplen con los criterios de elegibilidad”. La lista de documentos aceptados estará disponible en el sitio web del TDLR.

El TDLR se suma a otras agencias estatales que han reforzado los requisitos migratorios desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo nuevamente en 2025. Entre estas acciones se incluyen restricciones en licencias de conducir comerciales, identificación estricta para registro de vehículos y verificaciones de votantes no ciudadanos.

Aún no se sabe cuántos trabajadores indocumentados se verán afectados. Se estima que en Texas viven 1.7 millones de personas sin autorización laboral en sectores regulados por la ley de licencias. Steve Bruno, subdirector ejecutivo del TDLR, señaló que menos del 2% de las licencias emitidas carecían de número de Seguro Social, sin que eso implique necesariamente incumplimiento de la ley federal.

Durante el año fiscal 2025, la agencia emitió más de un millón de licencias individuales y comerciales. Solo en febrero se otorgaron unas 19,000 licencias nuevas y se renovaron 39,000. Actualmente, el sitio web del TDLR ofrece información y formularios para quienes no tienen número de Seguro Social, incluyendo documentación como tarjeta de residencia, visas de inmigrante o documentos de viaje para refugiados.

A pesar de la explicación de la agencia, diversos sectores expresaron preocupación por el impacto económico y social de la medida.

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