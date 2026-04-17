Netflix revela el tráiler de su nueva serie de acción “Man on Fire”

La plataforma de Netflix no se detiene en su misión de tener a disposición de sus consumidores nuevas producciones de forma constante y, en esta oportunidad, presentaron el tráiler oficial de su nueva serie de suspenso y acción “Man on Fire”, la cual será estrenada el próximo 30 de abril.

La empresa se inspiró en la cinta de 2004 con el mismo título protagonizada por Denzel Washington, en la cual debe rescatar a una niña que fue secuestrada, pero ahora habrá muchos más detalles que decoren la trama, tras anunciarse ocho episodios para contar la historia y no en una cinta de dos horas aproximadamente.

Sinopsis

El protagonista, John Creasy, se encarga de proteger a la hija de un compañero que fue asesinado por unas fuerzas enemigas, que posteriormente quieren hacerle daño a la adolescente, y Creasy se ve obligado a volver a ese tipo de “aventuras” de lucha a mano armada para salvarle la vida. Lo que le da un toque emocional a la serie.

La serie se ambienta en Brasil, aunque también se realizaron algunos rodajes en Ciudad de México, donde fue grabada la película original.

El tráiler refleja mucha acción

En el tráiler se refleja principalmente a un Creasy trabajando como montacarguista, aunque recibe ofertas que fueron rechazadas para volver a trabajar como mercenario, su empleo anterior. No obstante, le tocará hacerlo por la adolescente Poe.

En la trama se ve a un protagonista que lucha prácticamente en solitario contra organizaciones criminales en las favelas de Río de Janeiro, además de tener altercados también con autoridades.

A john le toca sacar lo mejor de sí, no por él, sino por una pequeña que está “rota” por sentirse sola y tener que pasar por situaciones de peligro; aunque en Creasy encuentra ese hombre que la defiende a capa y espada contra lo que se interponga, convirtiéndose inconscientemente en su figura paterna por todo lo que les tocará pasar.

Aviones, hospitales, autos y muchos más lugares serán parte de los escenarios donde Creasy batalla por su supervivencia con cualquier tipo de armas.

Reparto de “Man on Fire”

El protagonista, John Creazy, es interpretado por el ganador del premio Emmy Yahya Abdul-Mateen II, actor que ha estado en otras producciones de renombre como “The Matrix: The Resurrection” y Aquaman.

Abdul-Mateen II estará acompañado por actores como Billy Blanco Jr., Bobby Cannavale, Scoot McNairy y Alice Braga.

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