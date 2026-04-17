Nydia Velázquez pide aprobar resolución contra intervención de EE.UU. en Cuba ante reportes de que Pentágono intensifica plan

NUEVA YORK – La congresista demócrata Nydia Velázquez insistió en la necesidad de aprobar la Resolución de Poderes de Guerra que presentó el mes pasado en la Cámara de Representantes para evitar una intervención militar de Estados Unidos en Cuba.

La legisladora de Nueva York hizo las expresiones en referencia a nuevos reportes que apuntan a que los trámites del Pentágono en esa dirección se intensifican.

“El hecho de que esta Administración esté considerando iniciar otro conflicto más —esta vez en Cuba— es una locura”, compartió la representante desde su cuenta en la red social X el miércoles.

“El Congreso debe aprobar mi Resolución sobre los Poderes de Guerra en Cuba. Los estadounidenses no quieren esto, y el Congreso debe poner fin a esta beligerancia antes de que sea demasiado tarde”, emplazó la política de origen boricua.

Medios como USA TODAY reseñaron esta semana que la planificación militar para una posible operación liderada por el Pentágono en la isla caribeña se está intensificando de manera discreta ante la posibilidad de que el presidente Donald Trump ordene la intervención.

Dos fuentes con conocimiento sobre el tema indicaron, bajo condición de anonimato, que las directrices significarían una escalada en la relación tensa entre EE.UU. y Cuba.

En respuesta a la información, el Pentágono declaró al referido medio que “contempla una amplia gama de contingencias y que permanece preparado para ejecutar las órdenes del presidente tal como se le indique”.

Inicialmente, los datos fueron divulgados a través del Substack de Zeteo. Desde ahí comenzaron a circular tanto en el Congreso como en otras partes de Washington D.C.

El mes pasado, el mencionado medio reportó que ambos países se encontraban en conversaciones para llegar a un acuerdo económico que pusiera fin a la crisis que se agravó desde que EE.UU. comenzó a bloquear los suministros de combustible a la isla.

Trump también ha indicado que sería un honor “tomar” a Cuba.

El 13 de abril, el presidente estadounidense declaró a la publicación que podrían hacer una parada en Cuba “después de que hayamos terminado con esto”, en referencia a la guerra en Irán.

Al anunciar la resolución, Velázquez, que está cumpliendo su último término en el Congreso tras el anuncio de su retiro, planteó que la “política exterior beligerante de Donald Trump está generando nuevas guerras y conflictos en todo el mundo”.

“En un momento en que nuestro país ya se encuentra inmerso en una nueva guerra con Irán, el Presidente ha puesto su mira en lograr un cambio de régimen en Cuba”, argumentó la demócrata de NY.

“La política exterior de esta Administración está totalmente fuera de control y pone en riesgo innumerables vidas, tanto de estadounidenses como de extranjeros. El bloqueo militar impuesto por Trump, sus amenazas y su historial durante este mandato demuestran que el Congreso debe reafirmar su autoridad constitucional y detener otra guerra desastrosa antes de que sea demasiado tarde”, añadió la congresista por medio de un comunicado en aquel momento.

El texto de la resolución expone que es el Congreso la entidad con la facultad “exclusiva” de declarar la guerra en virtud del artículo I, sección 8, cláusula 11 de la Constitución de EE.UU.

De acuerdo con el escrito legislativo, aunque el Presidente tiene la responsabilidad constitucional de adoptar medidas para defender a EE.UU., sus territorios y ciudadanos ante cualquier ataque, el Congreso no le ha declarado la guerra a Cuba.

“El Congreso no ha declarado la guerra a Cuba, ni a ninguna persona u organización dentro de Cuba, ni ha promulgado una autorización legal específica para el uso de la fuerza militar dentro de Cuba o en su contra”, lee la resolución.

“El uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas de EE.UU. dentro de Cuba o en su contra —incluyendo el uso de la Guardia Costera de los Estados Unidos y de otros componentes de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo un bloqueo o una cuarentena de Cuba— constituye la introducción de las Fuerzas Armadas de EE.UU. en hostilidades, en el sentido de lo dispuesto en la sección 4(a) de la Resolución sobre los Poderes de Guerra”, añade.

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