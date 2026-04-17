Plan de ‘estado santuario’ de gobernadora Hochul es calificado como “insuficiente” por activistas y grupos demócratas

Organizaciones defensoras de inmigrantes reaccionaron con cautela y críticas a la nueva propuesta de la gobernadora Kathy Hochul para ampliar las protecciones frente a operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), señalando que aunque incluye avances, no va lo suficientemente lejos para limitar la colaboración con autoridades federales.

El paquete legislativo presentado por la mandataria estatal para el presupuesto 2026-2027 busca reforzar derechos básicos “independientemente del estatus migratorio” y establecer mayores controles sobre la actuación de agentes federales.

El plan busca cortar al máximo las alas a La Migra en la vida cotidiana de los neoyorquinos, aunque deja abierta la puerta para que tengan carta blanca para perseguir a criminales.

Solo quiero tener más protecciones que considero que ya debieron implementarse hace tiempo. Así que estoy ansiosa por lograr esto. La policía local debe centrarse en los delitos locales, en mantener seguras nuestras calles, no en hacer el trabajo de ICE”, afirmó la mandataria.

Esto significaría que Nueva York tendría si se aprueba una ley integral de “estado santuario”.

Entre los ejes principales que podrían ponerse en marcha este mismo año, está la prohibición de agentes enmascarados para garantizar transparencia, la reducción de la cooperación con ICE en faltas menores y la eliminación de los acuerdos como el 287(g), que permiten a autoridades locales actuar en funciones migratorias.

Además, amplía las herramientas legales para que residentes puedan demandar a funcionarios federales por violaciones constitucionales.

Al mismo tiempo, la propuesta refuerza protecciones en espacios clave y servicios públicos. Prohíbe el uso de recursos estatales y locales para fines migratorios, limita el acceso de autoridades federales a lugares sensibles, como escuelas, hospitales y viviendas sin orden judicial. Y protege la información personal de los residentes.

También garantiza el derecho a la educación pública gratuita sin importar el estatus migratorio, buscando evitar que el miedo a la deportación disuada a familias de acceder a servicios esenciales.

Sin embargo, una de las principales organizaciones de defensa a los migrantes como Legal Aid Society cuestionó abiertamente que permitir cierta coordinación en asuntos penales podría abrir la puerta a abusos y perfiles discriminatorios.

“La propuesta incluye medidas las cuales aplaudimos, pero cualquier política que permita amplia discrecionalidad para interactuar con ICE corre el riesgo de erosionar la confianza en las comunidades inmigrantes”, señaló la organización en un comunicado.

“No es suficiente”

A pesar de reconocer avances, como la prohibición de agentes encubiertos o el fortalecimiento de lugares sensibles, los defensores insistieron en que el estado debería aprobar una legislación más estricta, como Nueva York para Todos (New York for All Act), para limitar de forma más y casi absoluta la cooperación con autoridades migratorias federales.

En resumen, esta propuesta impulsada por una inmensa coalición de defensores desde hace varios años prohibiría de forma general que los agentes estatales y locales apliquen las leyes federales de inmigración, entreguen personas a la custodia del ICE y compartan información confidencial con agentes federales de inmigración.

También garantiza que las personas detenidas sean informadas de sus derechos antes de ser interrogadas por el ICE. Finalmente, prohíbe que agencias federales ingresen a áreas no públicas de propiedades estatales y locales sin una orden judicial y da inicio al proceso para limitar su acceso a las bases de datos de información del estado.

No hay consenso

Ante esta propuesta que deberá ser aprobada para el presupuesto estatal en este mes, hay muchas diferencias incluso dentro de los legisladores demócratas del ala más progresista, que exigen medidas mucho más radicales. Algunos legisladores consideran que el requisito de “causa probable” podría facilitar perfiles raciales.

La propuesta de Hochul establece que la policía local solo podría colaborar con ICE en casos donde exista una condena penal o cuando haya “causa probable”, para sospechar que una persona ha cometido un delito menor o grave.

En la práctica, esto busca limitar la cooperación en faltas civiles, como infracciones de tránsito, pero mantenerla en situaciones criminales, dejando cierto margen de decisión a los agentes sobre cuándo contactar a autoridades migratorias.

“Permitir que la policía decida si colabora con ICE bajo este criterio, les da carta blanca para perfilar racialmente a los neoyorquinos”, reaccionó la asambleísta Emily Gallagher.

La crítica compartida por varios líderes de grupos de defensa es que ese margen de discrecionalidad podría abrir la puerta a abusos y podría derivar en perfiles raciales, es decir, que personas sean investigadas o reportadas a ICE basándose en su apariencia, idioma o origen percibido, en lugar de evidencia sólida.

Por su parte, los republicanos cuestionan todo el texto normativo, asegurando que se trata de políticas pro-criminales que harán a Nueva York más inseguro.

Las 7 acciones:

Prohibición de máscaras: Impide que agentes oculten su identidad ante el público. Cooperación limitada: Prohíbe colaborar con ICE en infracciones no penales. Restricción de acuerdos 287(g): Evita alianzas locales para control migratorio civil. Responsabilidad legal: Facilita demandar a funcionarios federales por abusos constitucionales. Protección de recursos: Prohíbe usar fondos públicos o compartir datos para deportaciones. Lugares sensibles: Exige órdenes judiciales para acceder a hospitales, escuelas y refugios. Derecho educativo: Garantiza educación gratuita sin importar el estatus migratorio.

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