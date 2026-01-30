Gobernadora Hochul busca prohibir que policías municipales de NY colaboren con La Migra

En el fragor del llamado nacional a protestas contra las políticas migratorias de la Administración Trump, este viernes la gobernadora Kathy Hochul presentó una legislación para proteger a los neoyorquinos, fortalecer las garantías constitucionales y prohibir que las fuerzas del orden locales sean designadas como agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para la aplicación de la ley federal de inmigración en materia civil.

Se trata de la “Ley de Policías Locales contra la Delincuencia Local”, que establece un marco para limitar los acuerdos 287(g) en Nueva York, brindar salvaguardias en lugares sensibles, mantener a las policías enfocadas en combatir la delincuencia local y evitar que el ICE desvíe los recursos de las fuerzas del orden locales.

Asimismo, se prohíbe que los agentes federales utilicen los centros de detención locales para la aplicación de la ley de inmigración en materia civil, redadas masivas o el transporte de detenidos.

En los últimos meses, nueve gobiernos locales en todo el estado han firmado acuerdos “287g” con el (ICE). En términos simples, esto significa que más localidades dan luz verde a policías locales o alguaciles a identificar, detener y procesar a personas sospechosas de estar en el país sin estatus migratorio legal, principalmente dentro de cárceles o centros de detención.

El nombre proviene de la sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Estos acuerdos con la agencia federal migratoria han sido firmados en los condados de Rensselaer, Broome, Madison, Niagara, Steuben y Oneida al norte de Nueva York. Además de Nassau en Long Island.

“En todo el país, durante los últimos 13 meses, el ICE ha detenido a cientos de personas, incluyendo a cientos de ciudadanos estadounidenses. Decenas de personas han muerto bajo su custodia, y este es el resultado inevitable de un liderazgo que valora la fuerza por encima de la ley, la retórica por encima de los hechos”, aseveró Hochul.

En el caso de la ciudad de Nueva York por su carácter de ciudad santuario, esta norma solo refuerza sus políticas de no contribución con la agencia federal en materia migratoria.

En este sentido, Jessica Tisch, comisionada del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) aclaró que las alianzas con las agencias federales en “casos vitales”, de ninguna forma tendrán pausas.

“Trabajamos codo a codo para la seguridad pública, incluyendo terrorismo, violencia, armas y casos relacionados con pandillas, independientemente del estatus migratorio de la persona involucrada. Esa cooperación es importante y continúa. Y esta nueva legislación no interfiere con ese trabajo”.

Jessica Tisch, comisionada de NYPD: “Mantenemos nuestras alianzas con el gobierno federal en temas vitales”. Foto: Susan Watts/Office of Governor Kathy Hochul

Reacciones agridulces

Precisamente el anteproyecto ‘Nueva York para Todos’, que fue presentado por primera vez en 2020 y se ha estancado en cinco sesiones legislativas, prohibiría de acuerdo al criterio de sus patrocinantes, una forma más integral el uso de recursos estatales y locales para apoyar la estrategia federal de deportaciones masivas.

Sin embargo, los impulsores de esta legislación califican la acción de la gobernadora como un “buen paso”, pero exigen que sea aprobada la ley, tal como ha sido originalmente concebida por líderes electos y activistas.

Entretanto, líderes republicanos interpretan la norma estatal como un “zarpazo a la seguridad pública”.

En entrevista con la publicación City&State, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Tricia McLaughlin, afirmó que las alianzas con las fuerzas del orden estatales y locales son clave para expulsar a los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales, incluidos asesinos, violadores, pedófilos, miembros de pandillas y terroristas.

“Cuando los políticos impiden que las fuerzas del orden locales colaboren con nosotros, es cuando debemos tener una presencia más visible para poder encontrar y detener a los delincuentes que han sido liberados de la cárcel y que regresan a las comunidades”.

La funcionaria instó a Hochul a entregar a los más de 7,000 “criminales peligrosos”, que se encuentran actualmente detenidos en Nueva York.

“Hacemos nuestro trabajo”

La mandataria estatal reiteró que su principal prioridad es proteger a los neoyorquinos. Subrayó que a su vez, ha garantizado que cuando las personas entran ilegalmente a este país y cometen delitos, apoya totalmente que sean arrestadas y juzgadas.

“Si son condenadas, deben ser encarceladas y deportadas. Eso es lo que hemos estado haciendo durante décadas aquí, porque también necesito proteger a la comunidad inmigrante de los delincuentes peligrosos”, sostuvo la mandataria en medio de lo que se considera un paso al frente del gobierno estatal de Nueva York, ante la estrategia del gobierno federal de deportaciones masivas.

Hochul cuantificó que desde que asumió el cargo, ha entregado a 1,400 delincuentes convictos a ICE. También han reforzado la presencia policial en la frontera norte, en donde se comparten más de 432 millas con Canadá.

Además, destacó que el pasado mes de agosto, la Policía Estatal de Nueva York trabajó con las fuerzas del orden federales, para desmantelar una red de contrabando de armas dirigida por organizaciones criminales transnacionales.

“Eso es lo que queremos hacer, eso es lo que el ICE debería estar haciendo, eso es lo que la Patrulla Fronteriza debería estar haciendo: ese es su trabajo”, acotó la demócrata.

Coaliciones: “No es suficiente”

En respuesta, la Coalición Nueva York para Todos, compuesta por familias directamente afectadas, organizaciones de defensa de derechos, sindicatos, grupos religiosos, organizaciones juveniles y de servicios directos de todo el estado, valoró que la presentación de esta iniciativa normativa es una prueba del poder que tiene el gobierno estatal, para defender a los inmigrantes y sus aliados. Pero no están del todo conformes con el alcance de la iniciativa.

“El anuncio de hoy es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, debemos ser muy claros: la legislación ‘Nueva York para Todos’ es la solución integral que necesitamos”, reaccionaron en un comunicado.

A juicio de esta coalición, la propuesta de la gobernadora, sólo aborda la colaboración “más formal” entre ICE y las fuerzas del orden locales.

“Incluso sin un acuerdo 287(g), las fuerzas del orden locales pueden compartir información con ICE, y de hecho lo hacen, para detener a neoyorquinos y coordinar su entrega, sufriendo abusos horribles. Sin la ley, tal como está redactada por legisladores estatales, nuestras comunidades siguen siendo vulnerables”, argumentaron.

En este escenario, instan a la gobernadora, al presidente de la Asamblea, Carl Heastie, y a la líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, a trabajar en estrecha colaboración con los patrocinadores de ese proyecto de ley impulsado por los legisladores Karines Reyes y Andrew Gounardes.

MTRNY: “Ninguna ayuda a ICE”

En respuesta a este paso estratégico de Hochul, para proteger a los migrantes, Make the Road New York, (MTRNY), la organización de base liderada por inmigrantes más grande del estado, celebró que avance una prohibición legal que impediría que más policías municipales sigan haciendo alianzas con La Migra.

“Vivir en el condado de Nassau, bajo un acuerdo 287(g), ha significado que siempre estoy ansiosa y preocupada de que cualquier encuentro con las fuerzas del orden, puedan separarme de mis hijos y terminar en una deportación. La agenda de odio y discriminación de la administración Trump ha puesto en la mira a nuestra comunidad inmigrante”, comentó Deysi H., residente de Long Island y miembro de Make the Road New York.

Para el liderazgo de esta organización, el anuncio de la gobernadora, marca un paso importante para proteger a los neoyorquinos de la agenda de deportación masiva de la administración Trump.

Sin embargo, para algunos activistas estas acciones no son suficientes para proteger a todos los neoyorquinos del recrudecimiento de la violencia federal.

Esta organización insta a Hochul a trabajar con ambas cámaras legislativas para aprobar “en todas sus letras” la ‘Ley Nueva York para Todos’. Este anteproyecto, que cuenta con el apoyo de decenas de senadores y asambleístas, es mucho más radical pues garantizaría que no se utilicen de ninguna manera, fondos ni recursos públicos locales o estatales para colaborar con las acciones del gobierno federal.

Por su parte, Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, reconoció que mientras Minneapolis se recupera de los ataques federales contra sus residentes, este tipo de acciones marcan un paso importante contra los excesos de poder y los abusos federales.

Awawdeh en la misma tónica critica que todavía existen lagunas en nuestras leyes estatales, que permiten que las localidades de Nueva York “sean cómplices de la agenda de deportación masiva de Trump, por ello, debemos ir más allá para eliminar todo el espectro de cómo funciona la colaboración en nuestro estado”.

“Permisiva con la delincuencia”

Ante el anuncio, varios líderes republicanos cuestionaron la acción legal anunciada por la mandataria, tras señalarla de abrir la puerta para que delincuentes peligrosos regresen a las comunidades.

El ejecutivo del condado de Nassau, en Long Island, Bruce Blakeman, afirmó que la legislación propuesta pondría en peligro a las comunidades de todo Nueva York.

“Kathy Hochul es la gobernadora más permisiva con la delincuencia en Estados Unidos, con una total indiferencia por la seguridad y las víctimas de delitos”, dijo Blakeman, líder del condado de Nassau, una de las localidades en donde la policía local tiene fuertes convenios de colaboración con ICE.

ICE sin apoyo en NY:

55% desea que el ICE deje de realizar redadas en la ciudad de Nueva York por completo. Solo el 17% desea una mayor aplicación de la ley, 14% desea que se reduzcan las redadas, 11% desea que se mantengan los niveles actuales.

El último estudio de barómetro del Honan Strategy Group revela que los votantes de la ciudad de Nueva York se oponen mayoritariamente a las redadas federales de inmigración y desconfían de cualquier participación del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) en su apoyo.