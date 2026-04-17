Shakira y Beéle finalmente lanzaron el video de “Algo tú”

Un latido caribeño impulsa cada segundo del nuevo videoclip de “Algo tú”, la colaboración en la que Shakira y Beéle se reencuentran con la esencia de su tierra.

Después de varias semanas de expectativa desde el lanzamiento del tema y su presentación en el Zócalo de Ciudad de México, los artistas revelan una pieza que respira identidad, ritmo y orgullo por Barranquilla.

La producción no se limita a ilustrar la canción, también en un homenaje directo al lugar que los formó. Entre coreografías que capturan el vaivén de las caderas y un sello vallenatero imposible de disimular, el video se apropia de símbolos culturales sin perder su mirada contemporánea.

Barranquilla en un homenaje vibrante

El videoclip despliega una mezcla de escenarios que alterna exteriores con sets creados en estudio. Gracias al uso de efectos visuales y “chroma”, la narrativa viaja del mar al cielo y a calles que evocan barrios caribeños, más desde la emoción que desde la reproducción literal.

La impronta del Carnaval de Barranquilla aparece como un pulso constante. Según las filtraciones en redes, el equipo habría estado presente en la ciudad entre el 14 y el 17 de febrero, y la influencia de esa festividad se nota en cada detalle, desde la estética general, hasta las prendas elegidas por los artistas y los actores secundarios.

El vestuario también tiene su lenguaje propio. Las prendas acompañan la intención de recuperar símbolos que conectan con la cultura popular y con la trayectoria de ambos intérpretes.

Entre lobos, gorilas y tradición festiva

Las referencias simbólicas ocupan un lugar central porque, en el caso de Shakira, el lobo, una alusión directa a su apodo “La Loba”, aparece en un sombrero que utiliza en varias escenas y en máscaras que lucen mujeres dentro de un ambiente festivo que remite al Carnaval.

Beéle, por su parte, se asocia con la figura del gorila. El videoclip incluye, desde personas disfrazadas, hasta un momento en el que Shakira aparece montada sobre un gorila rosado, algo que subraya el tono juguetón y surrealista que atraviesa la producción de principio a fin.

La aparición de las marimondas, personajes emblemáticos del Carnaval de Barranquilla, también da la sensación de recorrido festivo. Bailan, acompañan y aportan color a una propuesta que no pretende replicar la festividad, sino reinterpretarla con libertad creativa.

Finalmente, el cierre deja espacio para la emoción. Sobre imágenes de la ciudad, el video muestra el mensaje: “Gracias, Barranquilla, su gente, la Alcaldía y la Gerencia de Ciudad”.

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