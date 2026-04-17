Vendieron antigua casa de infancia de Gigi y Bella Hadid en Malibú

Finalmente, se ha cerrado la venta de una propiedad en Malibú, California, que en el pasado fue hogar de Gigi y Bella Hadid. Aunque su precio en el mercado fue mucho más alto, su venta se ha cerrado por $6.5 millones de dólares.

Aunque la propiedad se ha mercadeado como el hogar de infancia de las hermanas Hadid, esa casa que ellas habitaron ya no existe. La propiedad original, la cual fue reformada por Yolanda Hadid, quedó destruida tras los incendios de Los Ángeles de 2025.

La propiedad entró al mercado de bienes raíces en octubre del año pasado por $11.9 millones de dólares, aunque esa cifra parece que no atrajo compradores y sus propietarios accedieron a recibir $6.5 millones de dólares por el sitio.

Hay que destacar que el nuevo propietario tendrá que encargarse de terminar de desarrollar la construcción de una nueva propiedad, cuyo diseño ha sido ofrecido y compartido por el agente de bienes raíces.

La nueva casa principal tendrá una extensión de 14,000 pies cuadrados distribuidos en seis dormitorios, siete baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. El diseño y los planes de esta nueva propiedad fueron creados por Bowery Designs.

En el listado, que estuvo disponible en la página web de Christie’s International Real Estate, se destacó que “los diseños conceptuales, cuidadosamente elaborados por el galardonado Bowery Design Group, muestran un complejo arquitectónico cerrado”.

Yolanda Haddid y su entonces esposo David Foster compraron esta propiedad en 2007 por $4.7 millones de dólares, y la vendieron en 2015, al mismo tiempo que anunciaron su separación.

Además de las comodidades y lujos del interior de la propiedad, este nuevo proyecto en el lote de 3 acres propone áreas verdes, terraza, piscina, área de spa, área de barbacoa y otros espacios para disfrutar al aire libre.

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