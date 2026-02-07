Estoy conectado al WiFi, pero no tengo internet: la solución definitiva

Vaya situación: estás conectado a una red WiFi y, casi inexplicablemente, no puedes navegar por internet. Aunque suele ser confuso y frustrante, debes saber que es uno de los problemas tecnológicos más comunes en hogares, oficinas y espacios públicos. Y aunque existen varias soluciones, hay una que es definitiva.

Este inconveniente o falla puede originarse por múltiples factores, desde fallos temporales del proveedor hasta errores en la configuración del router o del dispositivo. Identificar la causa correcta es clave para aplicar la solución adecuada y recuperar la conectividad estable.

La solución correcta para una conexión al WiFi, pero sin internet

Lo mejor que puedes hacer en estos casos es reiniciar el router y el módem. Apagarlos durante al menos 30 segundos y volver a encenderlos permite restablecer la comunicación con el proveedor y corregir fallos temporales. Este método resuelve una gran parte de los casos.

Y es que seguramente el problema no está en el dispositivo, sino en la comunicación entre el router y el proveedor de internet. El equipo puede emitir señal WiFi sin inconvenientes, pero no recibir datos desde el exterior. Pero claro, también influyen configuraciones de seguridad, direcciones IP mal asignadas, interferencias o saturación de la red. Incluso, asegúrate de tener un buen router.

Si el problema persiste después de reiniciar los dispositivos, conviene comprobar si alguien más tiene acceso a internet, de modo que también descartes algún problema con tu teléfono, por ejemplo. Y si ninguno navega, lo más probable es que se trate de una falla del servicio. En ese escenario, contactar al proveedor resulta necesario.

También es importante revisar que el router no tenga activados filtros de seguridad, control parental o bloqueo de direcciones MAC que limiten el acceso a ciertos equipos sin que el usuario lo note.

Otros ajustes que ayudan a mejorar la conexión por WiFi

Utilizar la banda de 5 GHz reduce interferencias, mientras que desconectar dispositivos que no se usan evita saturación y mantener el router actualizado mejora la compatibilidad.

Finalmente, es recomendable verificar periódicamente qué dispositivos están conectados y eliminar aquellos que no sean reconocidos.

