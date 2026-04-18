Cómo hacer pan proteico en 4 pasos: sin harinas y sin azúcares

Comer pan, para muchos, representa el miedo a ganar peso y a elevar los niveles de azúcar en sangre o afectar el hígado. Sin embargo, la realidad es que no tienes que sacrificarte ni dejar a un lado tus gustos. Puedes preparar un delicioso pan con solamente cuatro ingredientes, alto en proteína y superfácil de realizar: el pan de leche en polvo.

Una de las recomendaciones de las nuevas guías alimentarias en Estados Unidos es aumentar el consumo de proteína animal. Con esta receta podrás aumentar el consumo de proteínas para complementar la ingesta diaria.

Recordemos que el promedio de proteína recomendada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) es entre 10% y 35% de las calorías diarias. Una forma sencilla de cumplir este requerimiento es incluir alimentos ricos en proteína en cada comida, como estos panes de leche que no solo tienen proteína, sino que no tienen azúcar ni harinas refinadas, lo que los convierte en un aliado para mantener a raya los niveles de azúcar en sangre.

Con unos sencillos ingredientes puedes preparar un pan versátil que sirve para el desayuno, como snack saludable o para un sándwich en la cena. Solo necesitarás huevo, leche en polvo, queso y polvo de hornear. Es una receta tan práctica que puedes cocinarla en la freidora de aire, en el horno convencional o incluso en el microondas.

Esta receta es una versión del médico Rawdy Reales Rois, quien modificó la tendencia viral de los tres ingredientes (huevo, leche y polvo de hornear), agregándole queso rallado para potenciar el perfil nutricional y hacerlo mucho más apetitoso.

“Como a la gente le gusta tanto el pan, esta es una gran alternativa porque esta preparación prescinde de harina de trigo, aceites vegetales, azúcares y otros aditivos que son altamente inflamatorios y carecen de valor nutricional”, explica el especialista.

Paso a paso del pan proteico

Esta opción no solamente es deliciosa, sino que te ayuda a completar el requerimiento diario de proteínas de una forma práctica.

Ingredientes:

3 huevos .

. 170 gramos de leche en polvo .

. 50 gramos de queso rallado .

. Una pizca de polvo de hornear.

Preparación:

En un bowl, agrega los huevos y bátelos hasta que la mezcla quede espumosa. Incorpora la leche en polvo poco a poco y sigue mezclando. Cuando obtengas una masa homogénea, incorpora el queso con movimientos envolventes. La masa tendrá una textura ligeramente pegajosa; puedes usar un poco de aceite en tus manos para manipularla y formar los panecillos fácilmente. Divide la masa en partes iguales, forma bolitas y colócalas sobre una bandeja apta para horno.

Tiempos de cocción recomendados:

Horno convencional: Aproximadamente 10-12 minutos.

Aproximadamente 10-12 minutos. Freidora de aire: 15 minutos a temperatura media.

15 minutos a temperatura media. Microondas: Solo 4 minutos.

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