Disney+ transmitirá la premiere de “The Devil Wears Prada 2”

La industria del entretenimiento se prepara para una noche que mezcla nostalgia, glamour y un regreso muy esperado. La premiere mundial de “The Devil Wears Prada 2” será abierta para todo el planeta gracias a la transmisión en vivo que harán Disney+ y Hulu, algo poco habitual para una alfombra roja de este calibre y que ya está generando fuerte expectación.

Por si fuera poco, el encuentro tendrá lugar en el Lincoln Center de Nueva York el lunes 20 de abril, un escenario que encaja con el sofisticado universo de la historia. Desde las 6:30 p.m. (hora del Este), los suscriptores de Disney+ podrán seguir la llegada de las estrellas, los primeros saludos al público y las apariciones sorpresa que suelen animar estos eventos. La emisión será en su idioma original, manteniendo la esencia del material pensado para esta premiere global.

Además de la clásica pasarela de celebridades, la plataforma anunció que su cobertura incluirá entrevistas con el elenco principal y con el equipo creativo que ha dado forma a la secuela. También mostrará detalles de los diseños que aparecerán sobre la alfombra roja, un atractivo especial si se tiene en cuenta que la franquicia siempre ha sido un punto de referencia para la cultura fashion.

Un elenco que promete revivir la fiebre de Miranda Priestly

El entusiasmo por la cinta creció todavía más tras confirmarse que Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt estarán presentes en la gala. El reencuentro del trío ha sido ampliamente comentado en redes, y su aparición conjunta será uno de los momentos más esperados de la noche.

A ellos se suman Stanley Tucci, Kenneth Branagh, Simone Ashley y Helen J. Shen, nombres que aportan variedad y un toque intergeneracional a esta nueva etapa de la historia.

La premiere también contará con la presencia del director David Frankel y de la guionista Aline Brosh McKenna, quienes ofrecerán pistas sobre el enfoque de esta continuación. Aunque los detalles de la trama se mantienen en absoluta reserva, la secuela llega casi dos décadas después de la primera película y con la expectativa de conectar con una audiencia que hoy vive la moda y el entretenimiento desde nuevas perspectivas.

Un lanzamiento pensado para volver a su origen

Para quienes no puedan conectarse al evento en directo, Disney+ dejará disponible la transmisión en su catálogo.

La gala será el preludio ideal de la llegada de “The Devil Wears Prada 2” a los cines, prevista para el 30 de abril, con una estrategia global y un despliegue mediático pensado para entusiasmar a los fans de la versión original.

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