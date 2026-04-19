Día de la Tierra 2026: 5 consejos clave para un hogar sostenible y seguro en EE.UU.

Cada año, el Día de la Tierra se convierte en una oportunidad para reflexionar sobre nuestros hábitos y adoptar prácticas más sostenibles. En ciudades como Nueva York, donde el ritmo de vida es acelerado y el consumo energético es elevado, cada pequeño cambio puede marcar una gran diferencia, tanto para el planeta como para la seguridad en el hogar.

Sin embargo, mientras crece el entusiasmo por incorporar tecnologías ecológicas, como bicicletas eléctricas, iluminación eficiente o dispositivos inteligentes, también surgen nuevos riesgos que muchas veces pasan desapercibidos. Por ello, expertos del Fire Safety Research Institute (FSRI) advierten que la sostenibilidad debe ir de la mano con la seguridad.

En colaboración con el influencer Jayco, los especialistas han lanzado una guía práctica con recomendaciones clave para que las familias puedan reducir su impacto ambiental sin exponerse a peligros innecesarios.

5 consejos esenciales para lograr un hogar “verde y seguro”.

1) Movilidad sostenible, pero con precaución

El uso de bicicletas eléctricas ha aumentado significativamente en áreas urbanas, especialmente en Nueva York, donde representan una alternativa eficiente al transporte tradicional. Sin embargo, sus baterías de iones de litio requieren cuidados específicos.

Los expertos recomiendan cargar las e-bikes en espacios secos y ventilados, lejos de materiales inflamables. Además, es fundamental evitar dejarlas conectadas durante la noche o sin supervisión.

Este tipo de baterías puede sobrecalentarse si no se maneja correctamente, lo que incrementa el riesgo de incendios domésticos. Por ello, incorporar hábitos responsables al usar estos dispositivos es clave para evitar accidentes.

2) El reciclaje adecuado de baterías puede salvar vidas

Uno de los errores más comunes en los hogares es desechar baterías usadas en la basura convencional. Aunque parezca inofensivo, este hábito puede provocar incendios en camiones de recolección o plantas de residuos.

Durante el Día de la Tierra, autoridades y organizaciones ambientales insisten en la importancia de llevar estos residuos a centros de reciclaje especializados. Muchas ciudades de Estados Unidos cuentan con puntos de recolección gratuitos para baterías, dispositivos electrónicos y otros materiales peligrosos.

Este simple hecho no solo protege el medio ambiente, sino también a los trabajadores del sistema de manejo de residuos.

Descubre en qué sitios de la ciudad se encuentran los depósitos de baterías para que estas puedan ser recicladas. (Foto: Shutterstock)

3) Iluminación eficiente con certificación confiable

El cambio a bombillas LED es una de las formas más rápidas de reducir el consumo energético en casa. Estas luces utilizan hasta un 75% menos energía que las incandescentes tradicionales y tienen una vida útil mucho más larga.

No obstante, los expertos subrayan la importancia de verificar que los productos cuenten con certificaciones de seguridad, como el sello UL. Este distintivo garantiza que el producto ha sido probado bajo estándares rigurosos.

Optar por iluminación certificada no solo reduce la factura eléctrica, sino que también disminuye el riesgo de fallas eléctricas o sobrecalentamiento.

4) Un hábito nocturno que puede marcar la diferencia

Cerrar la puerta del dormitorio antes de dormir es una práctica sencilla que puede tener un impacto significativo tanto en la eficiencia energética como en la seguridad.

Desde el punto de vista ambiental, ayuda a mantener la temperatura interior, reduciendo la necesidad de calefacción o aire acondicionado. Pero más importante aún, en caso de incendio, una puerta cerrada puede ralentizar la propagación del fuego y del humo, brindando minutos vitales para evacuar.

Campañas de seguridad en el país han demostrado que este hábito puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en emergencias domésticas.

5) Uso responsable de enchufes y dispositivos inteligentes

Los enchufes inteligentes y regletas son herramientas populares para reducir el consumo de energía “fantasma”, ese que generan los dispositivos incluso cuando no están en uso.

Sin embargo, conectarlos en cadena, es decir, enchufar una regleta a otra, puede sobrecargar el sistema eléctrico y provocar cortocircuitos o incendios.

Los especialistas recomiendan utilizar estos dispositivos de manera moderada, respetando los límites de carga y evitando improvisaciones que comprometan la seguridad del hogar.

Sostenibilidad sin riesgos: un equilibrio necesario

La transición hacia un estilo de vida más ecológico no tiene por qué implicar riesgos adicionales. De hecho, como destacan desde el Fire Safety Research Institute, un hogar verdaderamente sostenible es aquel que también protege a sus habitantes.

En ciudades densamente pobladas como Nueva York, donde los espacios son reducidos y el uso de tecnología es intensivo, integrar prácticas seguras es más importante que nunca.

Este Día de la Tierra, la invitación es clara: adoptar hábitos responsables que cuiden el planeta sin poner en peligro a las familias. Desde el manejo adecuado de baterías hasta el uso consciente de dispositivos eléctricos, cada decisión cuenta.

Al final, la sostenibilidad no solo se mide por cuánto reducimos nuestra huella ambiental, sino también por qué tan seguros hacemos nuestros hogares para el presente y el futuro.

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