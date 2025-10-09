Elizabeth Gutiérrez: la caída que sufrió en La Isla: Desafío Extremo  

La actriz mexicana Elizabeth Gutiérrez es una de las personalidades más mediáticas de esta segunda temporada del reality show La Isla: Desafío Extremo, transmitido por la cadena de televisión Telemundo. En el comienzo de esta competencia, la famosa sufrió una fuerte caída que preocupó a sus seguidores.

En una de las tantas pruebas que hacen en el programa, la protagonista de novelas como El rostro de Analía tropezó con un tronco y cayó fuertemente, por lo que tuvo que ser atendida.

“Respira, respira”, le decían sus compañeros. Además, el presentador Héctor Suárez Gomís contó que cuando fue atendida la doctora le preguntaba dónde tenía más dolor y la mexicana indicó que en el cuello y la espalda.

Luego de este incidente, la artista indicó qué fue lo que pasó en la prueba del territorio, en la que jugó con Christian de la Campa: “Me jaló todo, imagínate, el peso de Christian (de la Campa), yo obviamente no puedo con él, me jaló completamente. Sentí dolor en el cuello y la espalda y que no podía respirar. Todavía me duele, pero ya estoy un poco mejor”.

Aunque fue algo de la dinámica del juego, la actriz aclaró que sintió bastante dolor, pero gracias a las atenciones médicas que le dieron logró superar este incidente.

En algunos programas de Telemundo como La Mesa Caliente hablaron de este hecho y destacaron la fortaleza que tiene la artista. “Ella es una campeona, luego ella estaba haciendo los otros retos como si nada”, dijo Verónica Bastos.

El público habló de este momento en La Isla: Desafío Extremo, algunos para mostrar su apoyo a Elizabeth Gutiérrez y desearle una recuperación rápida. “Ya aterrizó Elizabeth, ánimo y fuerza, vamos que sí se puede”, “Felicidades al equipo mantera donde está Ely, mucho ánimo y fuerza me encantó, lo dio todo Ely hasta que se cayó, pues para adelante Ely guapa”.

