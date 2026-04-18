Rauw Alejandro estrenará el tema “Dando Vueltas” por el Mundial de Fútbol

Nadie se quiere quedar fuera de la “fiesta” mundialista y ahora fue el reguetonero Rauw Alejandro el que se montó en la “ola” tras anunciar el estreno de un nuevo tema motivado por la Copa del Mundo Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El anuncio se hizo a través de un tráiler de menos de 30 segundos, en el que confirma que el lanzamiento será el próximo miércoles, 22 de abril, a través de las distintas plataformas musicales. De hecho, en su cuenta oficial de YouTube ya aparece el flyer con la cuenta regresiva.

¿Cómo se titula la nueva canción de Rauw Alejandro?

El tema será titulado “Dando Vueltas” y el tráiler se ambienta en un estadio de balompié, donde un jugador llamado Raúl está a punto de cobrar un tiro libre y los fanáticos están rezando previo al disparo. Además, en una toma aparece una astronauta.

El protagonista del tiro libre, es justamente Rauw, quien sale en escena de marcar un golazo por encima de la barrera. El ritmo de la canción es un estilo tropical urbano que, por lo que se ve, pondrá a bailar a todo el mundo.

Rauw Alejandro es aficionado a los deportes

Más allá de lo que significa el Mundial a nivel comercial, Rauw Alejandro ha demostrado ser un aficionado de los deportes, asistiendo a eventos de beisbol y beisbol.

Además, ha llegado a disputar juegos de exhibición de fútbol y esa puede ser una de las principales razones por las que se motivó a escribir este tema.

¿Rauw Alejandro puede ser un candidato a cantar en el show de medio tiempo de la final del Mundial?

Recientemente, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que por primera vez habrá un show de medio tiempo en la final del Mundial que se efectuará en el MetLife Stadium.

También adelantó que serán varios artistas los que participarán, sin mencionar nombres; eso puede hacer especular a las personas sobre un lineup que aún no está definido y, dependiendo de la receptividad que tenga Rauw con “Dando Vueltas”, podría ser un candidato a ser parte de ese espectáculo.

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