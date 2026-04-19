Triatleta brasileña murió ahogada en el lago Woodlands durante el Ironman de Texas

La tragedia ha embargado el deporte desde el pasado sábado con la muerte de la triatleta e influencer Mara Flavia Araújo en el Ironman de Texas. Durante el segmento de natación en el Lago Woodlands, la brasileña desapareció.

El hecho ocurrió en horas de la mañana del pasado sábado. Araújo desapareció mientras desarrollaba su prueba de nado en el lago Woodlands.

La triatleta de 38 años no salió del agua e inmediatamente los equipos de rescate activaron los protocolos y la búsqueda tras recibir un reporte de que una persona que nadaba había desaparecido bajo el agua en Northshore Park.

Los buzos encontraron su cuerpo horas después, según confirmó la organización del evento. “Estamos tristes por confirmar la muerte de una participante en la prueba durante la parte de natación en el triatlón Ironman Texas de hoy”, confirmaron en Facebook.

“Enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos y les ofrecemos nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles. Agradecimiento a los servicios de emergencia por su rápida intervención”, añadieron.

De acuerdo con las autoridades, nadar en el lago Woodlands no está permitido debido a la poca visibilidad de sus aguas y las obstrucciones.

El lago se usa solo para eventos deportivos y bajo supervisión de las autoridades. La búsqueda, que se tardó horas, tuvo que cambiar de estatus. Pasó de rescate a recuperación.

El sheriff del condado Montgomery dijo que la investigación de la muerte se hará como un ahogamiento.

Posteriormente, se conoció que la víctima era Mara Flavia Araújo, una triatleta e influencer de 38 años. Medios brasileños como g1 informaron que ella era la víctima, citando directamente a su hermana, Melissa Araújo, quien confirmó la identidad.

Las autoridades del condado de Montgomery localizaron el cuerpo en el lago Woodlands y, tras el procedimiento de identificación, se confirmó oficialmente que se trataba de Mara Flavia.

Mara Flávia Araújo era una triatleta brasileña de 38 años, residente en São Paulo, con una década de experiencia en el triatlón. Además, se dedicaba a crear contenido para redes sociales y poseía 58,000 seguidores en Instagram.

Según los reportes, Araújo estudió periodismo y marketing. Inició su carrera a los 18 años en São Carlos, vendiendo espacios publicitarios en radio y presentando un programa de deportes extremos.

Más tarde se mudó a São Paulo, donde trabajó en comunicación social, TV, producción de podcast y medios digitales. Al momento de su muerte, era asesora de comunicación de un medio.

Mara comenzó a dedicarse al triatlón después de enfrentar un problema de salud que la llevó a cambiar su estilo de vida. Desde 2019 se consolidó como atleta competitiva.

En redes sociales compartía su rutina de entrenamientos, viajes, preparación y reflexiones sobre el deporte.



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