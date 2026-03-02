Vehículo guía arruinó media maratón de Atlanta y desató caos en plena carrera

La media maratón femenina de Atlanta que se celebró el pasado domingo terminó de forma polémica y con caos cuando el trío que la lideraba se desvió de la ruta por culpa del vehículo guía.

Jess McClain lideraba la prueba por delante de Ednah Kurgat y Emma Hurley cuando el vehículo guía las sacó del recorrido a menos de una milla (1,6 km) de la meta.

Este hecho cambió el rumbo de la carrera, pues Molly Born, que venía a más de un minuto de las primeras se quedó con el primer lugar por delante de Carrie Ellwood y Annie Rodenfels.

Por su parte, McClain llegó novena con una hora, 11 minutos y 12 segundos luego de desviarse. Hurley y Kurgat terminaron en duodécima y decimotercera plaza respectivamente.

Las atletas perdieron el premio de $20.000 dólares otorgado a los ganadores de las carreras masculina y femenina. También, el cupo para el Campeonato Mundial de atletismo en ruta en septiembre.

La federación estadounidense de atletismo (USA Track and Field, USATF) reconoció en un comunicado que el circuito no estaba señalizado de forma adecuada y esto generó la confusión en el carro guía que a la postre arrastró a las correderas.

En el escrito, también afirmaron que no existe ninguna normativa que permita anular los resultados de la carrera. Esto, luego de que las afectadas protestaran y apelaran.

“El jurado de apelaciones determinó que el evento no cumplió la Regla 243 de USATF y que el circuito no estaba señalizado de forma adecuada en el punto en que se produjo la desviación”, indicaron.

“Esta infracción contribuyó a la desviación tomada por las atletas que ocupaban las primeras posiciones en el momento del incidente. Sin embargo, el jurado de apelaciones concluye que no existe recurso en el reglamento de USATF para alterar el orden de llegada en los resultados. El orden de llegada publicado se considera definitivo”, agregó.

Por su parte, el CEO del Atlanta Track Club, Rich Kenah, grupo que organizó el evento asumió la responsabilidad del error en una declaración a The Athletic.

“En la carrera femenina, un vehículo guía salió del campo oficial durante la Milla 11 (…) como director de carrera, asumo toda la responsabilidad por lo que ocurrió. Los atletas nunca deberían tener que tomar una decisión en una fracción de segundo entre seguir un vehículo de ritmo o confiar en el curso oficial”, expresó.

Finalmente, puntualizó que desde la organización se estaba llevando a cabo una revisión para determinar las causas que originaron el error.



Sigue leyendo:

· Atleta Denita Jackson acusada de acuchillar a su pareja Kevaughn Goldson por supuesta infidelidad

· Fallece corredor durante una carrera por la detección del cáncer de mama en Colombia

· Excampeón del Maratón de Nueva York, Albert Korir, suspendido por dopaje