Agenda comunitaria NYC: Distribución de cascos para ciclistas, línea de ayuda migratoria y mucho más

La administración Mamdani y el Departamento de Transporte municipal (NYC DOT) anunciaron una serie de eventos donde se ofrecerán cascos de bicicleta y luces gratuitos a los neoyorquinos. Los cascos estarán disponibles para personas de todas las edades, y educadores de seguridad capacitados del NYC DOT se asegurarán de que cada casco se ajuste correctamente.

Cada año, el NYC DOT se asocia con organizaciones comunitarias y funcionarios electos para organizar eventos gratuitos de ajuste de cascos en toda la ciudad. Desde que comenzó el programa en 2007, la Ciudad ha proporcionado más de 350,000 cascos de bicicleta gratuitos a los neoyorquinos. El NYC DOT también organiza jornadas de distribución de luces para bicicletas, con el fin de repartir luces y otros recursos de seguridad.

Entrega de cascos

Abril

25 de abril, de 10 a.m. a 4 p.m., con motivo del Día de la Tierra sin Automóviles en 1466 St Nicholas Avenue (entre West 184th Street y 183rd Street), Manhattan

Mayo

2 de mayo , de 10 a.m. a 2 p.m., con el concejal Shaun Abreu en la Catedral de St. John the Divine, Manhattan

3 de mayo, de 11 a.m. a 2 p.m., con la concejala Linda Lee en Holy Cow Playground (197-49 Peck Avenue), Queens

9 de mayo, de 11 a.m. a 3 p.m., con la concejal Vickie Paladino en Crocheron Park (214-41 34th Avenue), Queens

16 de mayo, de 11 a.m. a 3 p.m., con la concejal Rita C. Joseph en The Parade Grounds de Prospect Park (45 Parade Place), Brooklyn

17 de mayo, de 11 a.m. a 3 p.m., con el concejal Eric Dinowitz en Spuyten Duyvil Playground, El Bronx

30 de mayo, de 11 a.m. a 3 p.m., con la concejal Shahana Hanif en Prospect Park (entrada de West Drive), Brooklyn



Entrega gratuita de luces para bicicletas

El Bronx

4 de mayo, de 4 p.m. a 7 p.m., en el carril bici del Puente de Willis Avenue y East 135th Street

8 de mayo, de 4 p.m. a 7 p.m., en 2063 University Avenue (frente a Bronx Community College)

Queens

12 de mayo, de 4 p.m. a 7 p.m., en el carril bici de Skillman Avenue y 43rd Street

15 de mayo, de 4 p.m. a 7 p.m., en el carril bici de Vernon Blvd (31st Drive y 31st Avenue)

Brooklyn

19 de mayo, de 4 p.m. a 7 p.m., en el Brooklyn Bridge Promenade (Brooklyn Bridge Boulevard y Tillary Street)

22 de mayo, de 4 p.m. a 7 p.m., en el carril bici de Machate Circle en Prospect Park (Parkside Ave y Prospect Park Southwest)

Manhattan

26 de mayo, de 4 p.m. a 7 p.m., en Hudson River Greenway y West 97th Street

28 de mayo, de 4 p.m. a 7 p.m., en el carril bici del Puente de Williamsburg (Delancey Street y Clinton Street

Staten Island

26 de mayo, de 4 p.m. a 7 p.m., en Great Kills Park (192 Buffalo St).

Línea de ayuda de inmigración

Hoy martes, a las 5 p.m., los Servicios Comunitarios de Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Nueva York (CCCS), la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York (MOIA) y la Oficina de Nuevos Estadounidenses del Estado de Nueva York (ONA) organizarán una jornada telefónica dedicada exclusivamente a brindar información sobre inmigración a personas y familias preocupadas que buscan asistencia en esta materia. El evento “Usted tiene preguntas… ¡Nosotros tenemos las respuestas!” busca ofrecer claridad sobre los cambios recientes en las políticas de inmigración y compartir información acerca de nuevos recursos y programas ampliados. Miembros del Consulado de México y del Proyecto de Tutela de Reserva (Standby Guardianship Project) del Grupo de Asistencia Legal de Nueva York (New York Legal Assistance Group) participarán en la jornada informativa. El número gratuito al que se puede llamar es el 888-958-5264.

Develan mural

El próximo viernes, 24 de abril, en el Centro Margaret Morgan Lawrence para el Desarrollo Familiar e Infantil en Harlem se inaugurará un nuevo mural del artista Ruben Juarez, de Union Settlement.

Con este evento se da comienzo a una semana de celebración comunitaria en honor a la clínica de salud mental de Harlem Family Services. El centro será un espacio dedicado a brindar atención de salud mental con enfoque culturalmente sensible y centrada en la comunidad para los niños y las familias de Harlem, fomentando la colaboración entre organizaciones y líderes locales.

Cuándo: Viernes, 24 de abril

Viernes, 24 de abril Hora: 5 p.m.

5 p.m. Dónde: 20 East 110th Street, Harlem, Manhattan.

Servicios a inmigrantes

ESU Center for New Immigrants ofrece clases de inglés gratuitas, servicios de orientación profesional y oportunidades de aprendizaje cultural para los nuevos residentes de Nueva York. Informes en www.esu-arnic.org.

NJ Transit celebra ‘Lleve a su hijo al trabajo’

Este jueves 23 se celebra el “Día de Llevar a sus Hijos al Trabajo” y para ayudar a inspirar a las futuras generaciones NJ Transit ofrece un especial por el que hasta dos niños menores de 18 años podrán viajar gratis en cualquier autobús, tren o tranvía acompañados de un adulto que pague su pasaje. El Grupo de Recursos para Empleados (CERG) de NJ TRANSIT, llamado Empowered, que se enfoca en temas de la mujer, ayudó a desarrollar una página web llamada “Viajar con Niños” para brindar información y consejos a los adultos sobre cómo viajar con niños en NJ TRANSIT. Esta página se encuentra disponible en https://www.njtransit.com/children.Para consultar los horarios y las opciones de servicio y planificar su viaje, visite njtransit.com.

Pintura de bancas

La oficina del concejal Harvey Epstein invita a unirse a un evento de pintura de bancas que realiza en conjunto con NYC H20, en celebración del Día de la Tierra.

Cuándo: 25 de abril

25 de abril Hora: 10 a.m. a 1 p.m.

10 a.m. a 1 p.m. Dónde: Tompkins Square Park, E 10th St, Manhattan.

Sábados familiares en el biblioteca

El próximo Sábado Familiar para niños de 3 a 7 años en la Biblioteca Morgan (225 Madison Avenue, esquina con la calle 36) es el 2 de mayo, de 11 a.m. a 12 p.m. Descubra la Biblioteca Morgan con una sesión de cuentacuentos ilustrados y una visita guiada o actividad artística relacionada; el tema de mayo es Colores de Primavera. Los niños menores de 12 años entran gratis. Para obtener más información visite https://www.themorgan.org/programs/family-first-saturdays-storytime-morgan-spring-colors.

Curso de inglés

La Dominico-American Society of Queens (DASQ) ofrece cursos de inglés para principiantes, los lunes y miércoles de 6 a 8 p.m. Para mayor información y reservar, llame a Victmara Susana al (718) 457-5395. También se dictará un curso de inglés los sábados de 10 a.m. a 1 p.m. Más información: Sarela Sotamba al (718) 457-5395. La organización está localizada en el 40-27 97th street Corona, Queens. http://www.dominicoamerican.org/. La organización también ofrece también clases para la ciudadanía y asistencia con la Preparación de la Naturalización con el profesor Moisés Pereyra, los sábados a partir de las 10 a.m.