Alerta en El Bronx por delincuentes que asaltan a adolescentes desde ciclomotores

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) pide la ayuda del público para identificar a los sospechosos implicados en una serie de robos de collares y cadenas dirigidos a adolescentes en El Bronx.

De acuerdo con las autoridades neoyorquinas, los incidentes tuvieron lugar en las comisarías 43 y 46 durante dos días de abril.

11 de abril

• Intento de robo de collar en la avenida Gleason: La policía señaló que una joven de 15 años estaba cerca de la intersección de Gleason Avenue y Noble Avenue alrededor de las 5:42 de la tarde cuando dos sujetos se le acercaron por la parte posterior en una motocicleta y trataron de arrancarle el collar.

Los sospechosos escaparon del sitio. No se reportaron heridos.

• Roban un collar en Watson Avenue: Pocos minutos después del intento de robo anterior, a las 5:45 de la tarde, una menor de 13 años estaba al frente del número 1890 de Watson Avenue cuando los delincuentes en un ciclomotor le arrebataron su collar, con un valor de unos $600 dólares.

Los ladrones se fugaron hacia el oeste por la avenida Watson, informó Fox 5 NY.

12 de abril

• Robo de collar en Grand Concourse: Ese día, cerca de la 1:30 de la tarde, otra niña de 13 años estaba cerca del número 2119 de Grand Concourse cuando un hombre en una motocicleta azul le arrancó su collar del cuello, valorado en unos $2080 dólares. El sospechoso en cuestión escapó hacia el sur por Grand Concourse.

La adolescente sufrió heridas leves en el cuello, pero rechazó la atención de los paramédicos en la escena. Los funcionarios policiales no han dado las descripciones detalladas de los sospechosos.

No se ha aclarado por el momento si las mismas personas son responsables de los tres incidentes.

El NYPD ha difundido imágenes de los sospechosos y solicita a cualquier persona que tenga información que se comunique con ellos.

Puede enviar información confidencial llamando al 1-800-577-TIPS o en línea a través de NYPD Crime Stoppers. Todas las llamadas son confidenciales.

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