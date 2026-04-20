Boxeadora Shadasia Green en cuidados intensivos tras sufrir hemorragia cerebral en plena pelea

La boxeadora Shadasia Green informó este domingo a través de sus redes sociales que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras sufrir una hemorragia cerebral durante su combate del pasado viernes.

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La púgil de 36 años fue hospitalizada de urgencia tras ser derrotada por nocaut ante Lani Daniels en el coevento estelar de la cartelera MVPW-02, celebrada en el Infosys Theater del Madison Square Garden.

El desenlace del combate se produjo en el noveno asalto, cuando Daniels conectó una serie de golpes de derecha que dejaron a Green sin capacidad de respuesta, obligando al árbitro a detener la pelea. Tras la detención, Green fue asistida en el cuadrilátero y posteriormente retirada en camilla para ser trasladada a un hospital local.

Aunque Mike Leonard, jefe de boxeo de Most Valuable Promotions, indicó inicialmente en la rueda de prensa posterior que la boxeadora estaba “despierta y hablando”, la propia Green reveló la gravedad de la lesión este domingo. “Me desmayé debido a un sangrado en mi cerebro. Sin embargo, estoy en la UCI en camino a la recuperación”, publicó en su cuenta de Instagram.

“Con todo lo que tengo en mí quiero agradecer a quienes tuvieron gran preocupación. Volveré a recuperar lo que es mío, al 100%”, añadió, mostrando una actitud resiliente pese a la severidad del diagnóstico.

El mundo del boxeo permanece atento a la evolución de Shadasia Green, cuya hospitalización subraya una vez más los riesgos inherentes a los deportes de contacto de alto nivel.

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