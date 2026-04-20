Boxeadora Shadasia Green en cuidados intensivos tras sufrir hemorragia cerebral en plena pelea
Por el momento, la boxeadora continuará bajo observación médica estricta para monitorear el proceso de recuperación de la hemorragia sufrida
La boxeadora Shadasia Green informó este domingo a través de sus redes sociales que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras sufrir una hemorragia cerebral durante su combate del pasado viernes.
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La púgil de 36 años fue hospitalizada de urgencia tras ser derrotada por nocaut ante Lani Daniels en el coevento estelar de la cartelera MVPW-02, celebrada en el Infosys Theater del Madison Square Garden.
El desenlace del combate se produjo en el noveno asalto, cuando Daniels conectó una serie de golpes de derecha que dejaron a Green sin capacidad de respuesta, obligando al árbitro a detener la pelea. Tras la detención, Green fue asistida en el cuadrilátero y posteriormente retirada en camilla para ser trasladada a un hospital local.
Aunque Mike Leonard, jefe de boxeo de Most Valuable Promotions, indicó inicialmente en la rueda de prensa posterior que la boxeadora estaba “despierta y hablando”, la propia Green reveló la gravedad de la lesión este domingo. “Me desmayé debido a un sangrado en mi cerebro. Sin embargo, estoy en la UCI en camino a la recuperación”, publicó en su cuenta de Instagram.
“Con todo lo que tengo en mí quiero agradecer a quienes tuvieron gran preocupación. Volveré a recuperar lo que es mío, al 100%”, añadió, mostrando una actitud resiliente pese a la severidad del diagnóstico.
El mundo del boxeo permanece atento a la evolución de Shadasia Green, cuya hospitalización subraya una vez más los riesgos inherentes a los deportes de contacto de alto nivel.
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