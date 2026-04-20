Fans atribuyen a una supuesta “maldición” de Zohran Mamdani la racha de 11 derrotas consecutivas de New York Mets

New York Mets están en una racha histórica de derrotas tras alcanzar la undécima caída consecutiva de la temporada. Luego de perder 4-2 ante Chicago Cubs el pasado sábado, los fans en redes sociales comenzaron a atribuir la crisis a una supuesta maldición del alcalde de Nueva York, Zohran Mandani.

La teoría comenzó a tomar más fuerza el pasado domingo cuando los Mets cayeron 2-1 nuevamente ante los Chicago Cubs. Los fans culpan a Mandani de haber “gafado” al conjunto de Queens debido a una visita suya el pasado 15 de abril.

De hecho, en redes sociales circula un video del alcalde abrazando a las mascotas de los Mets en su visita al Citi Field. Desde ese momento, la franquicia de Queens no ha podido conseguir una victoria.

The Mets are 0-11 since Mr. and

Mrs. Met hugged Mamdani. pic.twitter.com/SmIvOBX3DI — Clay Travis (@ClayTravis) April 19, 2026

Los Mets han encadenado 11 derrotas consecutivas, su peor seguidilla desde 2004, cuando perdieron 11 seguidos entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre.

Los dirigidos por el venezolano Carlos Mendoza han anotado solo 19 carreras en sus últimos 11 juegos. Además, la ausencia de Juan Soto por una lesión en la pantorrilla dejó a la alineación sin su mejor bateador.

A la problemática también se suma un pitcheo que no está respondiendo en la lomita. La crisis se ha vuelto mediática y resalta, ya que cada derrota le cuesta a la franquicia $34,46 millones de dólares, según reportes.

No obstante, la racha no es la peor en la historia de la franquicia. En 1962, los Mets perdieron 17 juegos consecutivos en su temporada inaugural, parte de un récord de 40-120.

El pasado domingo, Chicago Cubs incrementó la crisis de New York Mets tras dejarlos en el terreno y ganando su quinto juego en fila.

Los Cubs lograron la victoria de 2-1 en 10 entradas gracias a un elevado de sacrificio para dejar en el terreno de Nico Hoerner en el Wrigley Field. El triunfo extendió la racha ganadora de Chicago a cinco juegos, mientras que le propinó a Nueva York su undécima derrota consecutiva.



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