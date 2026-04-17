Alcalde Mamdani ganó más de $1,600 en regalías por su carrera como rapero en 2025

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, publicó por primera vez su declaración de impuestos, ofreciendo una mirada poco común a sus finanzas personales, que incluyen ingresos de su etapa como rapero bajo el nombre artístico “Mr. Cardamom”.

De acuerdo a ABC News, el documento revela que Mamdani y su esposa, Rama Duwaji, reportaron ingresos brutos conjuntos por $144,784 dólares durante el último año fiscal. La cifra refleja tanto su salario en el servicio público como ganancias menores provenientes de su antigua carrera musical.

Un alcalde con pasado en la música

Antes de ingresar de lleno en la política, Mamdani desarrolló una faceta artística como rapero independiente. Bajo el alias “Mr. Cardamom”, lanzó varios temas, siendo “Nani” uno de los más conocidos, publicado alrededor de 2020, cuando ganó su escaño como asambleísta estatal.

Aunque su carrera musical ya no está activa, el alcalde sigue percibiendo ingresos residuales. Según su declaración, en el último año obtuvo $1,643 en regalías musicales. En 2024, esa cifra fue ligeramente menor, con $1,267.

Incluso aparece en plataformas digitales una canción titulada “Mamdani”, lanzada en 2025 y atribuida a su perfil artístico, lo que sugiere que su legado musical aún genera actividad, aunque no está claro si estos ingresos están incluidos en su reporte más reciente.

De la Asamblea al salario de alcalde

La mayor parte de los ingresos del mandatario provino de su trabajo en el sector público. Como miembro de la Asamblea estatal de Nueva York, Mamdani ganó $131,296 el año pasado.

Sin embargo, su situación financiera cambió significativamente tras asumir la alcaldía. Actualmente, el salario anual del alcalde de Nueva York asciende a $258,750, más de $100,000 adicionales respecto a lo que percibía como legislador estatal.

Además, el funcionario reside junto a su esposa en Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde, ubicada en Manhattan.

Ingresos del hogar y deducciones

El informe fiscal también detalla los ingresos de su esposa, Rama Duwaji, quien trabaja como artista gráfica. Ella reportó ganancias por $10,010, que, tras deducciones, incluyendo $500 en materiales, se redujeron a $8,860 netos.

La pareja también declaró $1,599 en ingresos provenientes de inversiones. En conjunto, optaron por la deducción estándar en su declaración, lo que significa que no incluyeron deducciones por donaciones caritativas.

Como resultado, recibieron un reembolso fiscal de $7,011.

Transparencia en el gobierno local

La publicación de la declaración de impuestos es una práctica habitual entre los alcaldes de Nueva York, vista como una medida de transparencia hacia el público. En ese sentido, Mamdani sigue una tradición que, sin embargo, no siempre ha sido aplicada de manera uniforme.

Su predecesor, Eric Adams, fue criticado en su momento por no divulgar completamente su información fiscal.

El tema volvió al debate público cuando la presidenta del Concejo Municipal, Gale Brewer Menin, declinó hacer pública su propia declaración, argumentando que no existía un precedente claro. No obstante, esa afirmación fue cuestionada, ya que figuras anteriores sí habían compartido sus datos.

Entre ellos, Corey Johnson y Melissa Mark-Viverito, quienes divulgaron sus declaraciones durante sus respectivos mandatos, reforzando la expectativa de transparencia en cargos públicos.

Propiedades fuera de EE.UU.

Otro aspecto relevante del informe que resaltó Fox 5 NY es la revelación de que Mamdani posee aproximadamente 4 acres de tierra en Uganda, su país de origen. Según el documento, esta propiedad no genera ingresos y no fue incluida como fuente de ganancias en su declaración fiscal.

Este tipo de activos, aunque no productivos, suelen ser incluidos en reportes financieros como parte de los requisitos de divulgación patrimonial para funcionarios públicos.

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