Mamdani y Obama debutan como aliados en su primer encuentro oficial

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, y el expresidente Barack Obama visitaron el sábado un centro de educación infantil en El Bronx.

Cuando ambos líderes demócratas ingresaron al salón de preescolar, un grupo de 19 estudiantes vestidos con uniformes escolares azules y a cuadros gritó de emoción cuando vio al alcalde. Los maestros, que ya sabían que Mamdani se presentaría en la escuela, pero no que venía con un invitado especial, se sorprendieron al ver al 44.º presidente de los Estados Unidos.

“Me llamo Barack”, señaló el político demócrata, al presentarse ante los infantes. Cuando los dos hombres se sentaron frente a ellos, los pequeños empezaron a gritar sus nombres, y un niño indicó: “sé quién eres, eres Mamdani”.

En medio del evento, Mamdani y Obama les leyeron a los alumnos y se unieron a ellos en una interpretación de “Las ruedas del autobús”. Antes de reunirse con los niños, conversaron sobre la visión de Mamdani para la ciudad, enfocada en la asequibilidad, que incluye el cuidado infantil universal, de acuerdo con el alcalde.

Today, President Barack Obama and I read to a group of toddlers at Learning Through Play Pre-K Center in the South Bronx.



In between singing wheels on the bus, we discussed our administration’s vision for this City — one where New York’s Cutest have the strongest start possible. pic.twitter.com/U9e1c1LzQf — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) April 18, 2026

Este encuentro marca su primera reunión y se produce meses después de que Obama llamara a Mamdani justo antes de las elecciones de noviembre del año pasado. El exmandatario elogió la campaña del alcalde de la Gran Mamdani y se ofreció a asesorarlo si ganaba las elecciones. En el evento en el Bronx, también se percibió una clara sintonía entre Mamdani y Obama, quienes se involucraron con los niños y bromearon junto con ellos, informó Gothamist.

El expresidente Barack Obama y el alcalde Zohran Mamdani participan en un evento de lectura compartida en la escuela infantil Learning Through Play. Crédito: Angelina Katsanis | AP

La reunión se produce en un momento en que el alcalde trata de gestionar su relación con el presidente Donald Trump. La relación entre ambos había sido bastante cordial desde la elección de Mamdani, pero el jueves el mandatario republicano acusó al alcalde neoyorquino de “destruir Nueva York” tras conocerse la propuesta de un impuesto sobre las segundas residencias para los ultrarricos.

Sadly, Mayor Mamdani is DESTROYING New York! It has no chance! The United States of America should not contribute to its failure. It will only get WORSE. The TAX, TAX, TAX Policies are SO WRONG. People are fleeing. They must change their ways, AND FAST. History has proven, THIS… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 16, 2026

Al culminar el encuentro con los niños, Obama estrechó la mano de todos los profesores y el personal, y se detuvo a saludar al hijo pequeño de uno de los periodistas que cubrían el evento.

“Esto es lo que necesitamos”, dijo Obama al salir del aula, “invertir en estos niños increíbles”.

La visita de Obama en El Bronx se mantuvo en secreto. Ni los profesores de la escuela ni los padres de los alumnos, que estaban en una sala aparte, sabían que estaría allí con Mamdani.

Luego de que Mamdani y Obama abandonaran el aula de los niños, fueron a saludar a los padres. Se oyeron otros gritos al otro lado del pasillo.

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