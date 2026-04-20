Keniano John Korir rompió el récord del Maratón de Boston 2026

El atleta keniano John Korir hizo historia este lunes al imponerse en la edición número 130 del Maratón de Boston con un tiempo de 2h01:52. Con esta marca, Korir no solo logró su segunda victoria consecutiva en la mítica prueba, sino que destrozó el récord del circuito que permanecía vigente desde hacía 15 años, rebajándolo en 70 segundos.

La carrera masculina fue excepcionalmente veloz, al punto que los tres integrantes del podio lograron superar la anterior marca histórica de 2h03:02, establecida por Geoffrey Mutai en 2011. El tanzano Alphonce Felix Simbu (2h02:47) y el keniano Benson Kipruto (2h02:50) escoltaron a Korir en una meta que certificó el altísimo nivel de la competición este año.

A sus 29 años, John Korir confirma su dominio en los ‘Majors’. Tras conquistar el Maratón de Chicago en 2024, su doblete en Boston lo sitúa como el hombre a batir en el calendario internacional que ahora incluye siete grandes citas: Nueva York, Londres, Berlín, Tokio, Chicago, Boston y Sídney.

Dominio absoluto keniano

En la rama femenina, la hegemonía de Kenia fue absoluta. Sharon Lokedi, de 32 años, se alzó con el triunfo por segundo año consecutivo al detener el cronómetro en 2h18:51. Aunque no logró batir su propio récord del circuito establecido el año pasado (2h17:22), Lokedi consolidó su estatus como una de las mejores fondistas del mundo, sumando este éxito a su palmarés que incluye el Maratón de Nueva York 2022.

El podio femenino fue completado íntegramente por representantes de Kenia: Loice Chemnung finalizó en segunda posición (2h19:35), seguida por Mary Ngugi-Cooper, quien ocupó el tercer puesto con un tiempo de 2h20:07.

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