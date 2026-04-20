Lamine Yamal gana el premio Laureus como mejor deportista joven del mundo

El delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, fue uno de los premiados en la gala de los Laureus, celebrada este lunes en Madrid.

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Lamine recibió el Laureus al mejor deportista joven del mundo del año. “Estoy muy contento de recibir este premio. Es un orgullo. Quiero agradecer a la Academia, a mi familia, a mi madre que está en casa con mi hermano, a mi padre, mi abuela, mis compañeros, al equipo que siempre me acompaña… Quiero felicitar a Carlos (Alcaraz) también. Estoy muy contento, espero que esto sirva para seguir así. Me queda mucho camino. Que paséis una buena tarde y muchas gracias”, dijo el delantero azulgrana tras recoger el galardón.

Lamine Yamal receives the Laureus World Young Sportsperson of the Year Award 🏆#Laureus26 pic.twitter.com/ZpYVSNSyp9 — Laureus (@LaureusSport) April 20, 2026

Si Lamine Yamal se llevó el Laureus al mejor deportista joven del mundo del año, el tenista Carlos Alcaraz fue quien recibió el Laureus al mejor deportista del mundo del año. Otro futbolista, en este caso el ex madridista Toni Kross, que puso punto y final a su carrera al final de la temporada 2023-24 con 34 años, se llevó el Laureus a la Inspiración Deportiva.

Toni Kroos receives the Laureus Sporting Inspiration Award 🏆#Laureus26 pic.twitter.com/Y8Ia0n1Yml — Laureus (@LaureusSport) April 20, 2026

Yamal quiere seguir los pasos de Messi

Al recibir el premio, Lamine recordó a Leo Messi, su trayectoria y la manera en la que ha inspirado a las nuevas generaciones que buscan dejar su huella en el FC Barcelona.

“Messi para mí es el mejor futbolista de la historia, pero si no es también el mejor deportista de la historia, ahí estará. Todo el mundo le respeta por todo lo que ha hecho, ojalá pueda seguir su camino”, agregó al juvenil del equipo culé.

Para finalizar su mensaje, en el que agradeció especialmente a su familia, pero sin olvidarse de sus compañeros de equipo, cuerpo técnico y el resto del staff del Barcelona, Lamine dejó una frase de reflexión para todos.

“El deporte tiene el poder de cambiar el mundo. Esta estatuilla representa a una nueva generación de atletas que puede traer ese cambio. Estoy orgulloso de ser el primero en recibir este Laureus”, sentenció.

PSG, el mejor equipo del 2025

El Paris Saint-Germain fue distinguido como Mejor equipo del año tras completar un sextete en 2025. El conjunto dirigido por Luis Enrique ganó Ligue 1, Copa de Francia, Trophée des Champions, su primera Champions League, Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental, en un calendario donde mantuvo rendimiento constante en todas las competiciones.

La Champions League marcó el punto más alto del ciclo. En la final disputada en Múnich, el PSG venció 5-0 al Inter de Milán, estableciendo la mayor diferencia en una final del torneo. A lo largo del año registró 48 victorias, 173 goles y una racha de 30 partidos invicto en liga, cifras que respaldan su elección en los Laureus.

En el plano individual, la temporada del equipo también incluyó el Balón de Oro de Ousmane Dembélé y la consolidación de jugadores jóvenes en partidos de alta exigencia como Desiré Doué y Bradley Barcola. En total, nueve futbolistas del club parisino fueron incluidos en la lista de 30 finalistas para el galardón de France Football.

Paris Saint-Germain are the Laureus World Team of the Year 🏆#Laureus26 pic.twitter.com/MeBOEwXeGq — Laureus (@LaureusSport) April 20, 2026

Otros premios

El español Carlos Alcaraz, que terminó el año 2025 como número uno del ránking mundial, fue uno de los galardonados este lunes en la gala de los premios Laureus del deporte.

Alcaraz se alzó con el premio al mejor deportista masculino tras una temporada en la que ganó Roland Garros y el Abierto de Australia, acabando en la primera plaza de la clasificación ATP.

El galardón a la Mejor Deportista fue para la también tenista Aryna Sabalenka, que volvió a acabar 2025 como número uno del mundo por segundo año consecutivo.

The Laureus World Sportswoman of the Year is Aryna Sabalenka 🏆#Laureus26 pic.twitter.com/EJLv0jEHuF — Laureus (@LaureusSport) April 20, 2026

La bielorrusa, que se dispone a disputar el Masters 1000 de Madrid, llegó a tres finales de Grand Slam, ganando el Abierto de Australia.

El nadador brasileño Gabriel Araújo ganó el premio al Mejor Deportista Paralímpico, después de un 2025 en el que ganó tres medallas de oro en el Mundial de Natación Adaptada.

Gabriel Araújo is the Laureus World Sportsperson of the Year with a Disability 🏆#Laureus26 pic.twitter.com/5KN4AkAWXv — Laureus (@LaureusSport) April 20, 2026

Otros galardonados en la gala celebrada en Madrid fueron la ‘snowboarder’ estadounidense Chloe Kim en la categoría de Mejor Deportista Extremo, o el golfista Rory Mcllroy en el apartado de Mejor Regreso.

La distinción a toda una carrera fue para la leyenda rumana de la gimnasia Nadia Comaneci, y la fundación Fútbol Más, nacida en Chile, fue recompensada con el premio Deporte para el Bien por su labor de promoción del deporte como herramienta de transformación social.

Nadia Comăneci receives the Laureus Lifetime Achievement Award 🏆#Laureus26 pic.twitter.com/DlgL3L2XhP — Laureus (@LaureusSport) April 20, 2026

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