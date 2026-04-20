Madonna dice que hurtaron el atuendo que usó en Coachella y ofrece recompensa

La cantante Madonna reveló a través de sus historias de Instagram que el vestuario vintage que usó durante su actuación con Sabrina Carpenter en el Festival Coachella desapareció y ofreció una recompensa para que las prendas sean devueltas.

Madonna fue la invitada especial de Sabrina Carpenter en el Festival Coachella el pasado fin de semana. Su actuación fue particularmente importante, ya que marca el regreso de la “Reina del Pop” al escenario donde interpretó por primera vez su icónico álbum de 2005 Confessions on a Dance Floor. La artista agradeció a Sabrina Carpenter la oportunidad de poder llevar su nuevo álbum “Confessions II” “de regreso a donde comenzó”.

La cantante reflexionó sobre lo importante que fue regresar a Coachella, pero aseguró que el vestuario que usó, que forma parte de su colección histórica personal, fue hurtado y no hay pistas sobre su paradero.

“El momento de cierre de un círculo fue diferente hasta que descubrí que las piezas vintage que usé desaparecieron: mi traje sacado de mis archivos personales —chaqueta, corsé, vestido y todas las demás prendas. No es solo ropa, es parte de mi historia. Otros artículos archivados de la misma era también desaparecieron”, dijo la legendaria cantante.

Madonna aseguró que está ofreciendo una recompensa para que las prendas regresen a su poder de manera segura.

“Espero y rezo para que alguna persona amable encuentre estos artículos y se comunique con mi equipo. Estoy ofreciendo una recompensa por su regreso seguro. Gracias con todo mi corazón”, dijo.

Durante su actuación, Madonna dijo al público que estaba utilizando el mismo atuendo Gucci que usó en su última actuación en Coachella hace más de 20 años.

La actuación sorpresa de Madonna en Coachella coincidió con el lanzamiento de su sencillo “I Feel So Free”, el cual forma parte de su próximo álbum “Confessions II”, que se lanzará el 3 de julio como secuela oficial de su álbum de 2005. Sin embargo, el momento más icónico de la noche fue cuando ambas artistas interpretaron “Like a Prayer”, el éxito de 1989 de Madonna que hizo enojar al Vaticano.

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