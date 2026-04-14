45 años de cárcel para dos pandilleros en Nueva York: sentencia

Alexander Williams y Wydeem Rudd fueron sentenciados a una pena de entre 45 años y cadena perpetua por el homicidio de un hombre y por disparar contra dos transeúntes inocentes siendo miembros de la violenta pandilla “900”en Nueva York.

“Estos acusados ??entraron en un complejo residencial a plena tarde, abrieron fuego, segaron una vida, hirieron a transeúntes inocentes y pusieron en riesgo a otras personas. La violencia armada se encuentra en mínimos históricos en Brooklyn precisamente porque NYPD y nuestros fiscales se centran incansablemente en los generadores de delincuencia, como estos acusados, cuya violencia armada, insensata y motivada por represalias, provocó un derramamiento de sangre excesivo. Las sentencias dictadas (…) garantizan justicia para las víctimas y hacen de Brooklyn un lugar más seguro”, afirmó el lunes el Fiscal de Distrito Eric Gonzalez, en un comunicado.

Williams, de 29 años y residente de Brownsville (Brooklyn), y Rudd (26), residente de El Bronx, ​​fueron sentenciados por el Juez del Tribunal Supremo de Brooklyn, Donald Leo. Habían sido declarados culpables el 25 de noviembre de 2025, tras un juicio con jurado, de homicidio, intento de homicidio, intento de agresión y posesión criminal de un arma.

El crimen se remonta al 8 de septiembre de 2020, cuando aproximadamente a las 3:39 p.m. de la tarde Williams solicitó un taxi a la compañía Rainbow Car Service para que lo recogiera en Brownsville y, posteriormente, hiciera una parada en el trayecto para que se uniera Rudd, su asociado de la pandilla “900”. El taxi dejó a los acusados ​​en la intersección de las avenidas Clifton y Franklin, cerca del complejo residencial Lafayette Gardens, en el barrio Clinton Hill.

Luego ambos, portando capuchas y mascarillas, caminaron a través de Lafayette Gardens, ingresaron por la parte trasera del edificio situado en 456 DeKalb Avenue y se dirigieron luego hacia la fachada principal del inmueble. Allí, ​​emboscaron a Tylee Felder, de 24 años, quien se encontraba de pie frente al edificio.

Rudd y Williams le dispararon a Felder en seis ocasiones -incluyendo una vez en la cabeza-, causándole la muerte. Acto seguido, Rudd disparó hacia una multitud que se encontraba fuera del edificio, hiriendo a dos transeúntes inocentes: un hombre de 23 años y otro de 24. Posteriormente los acusados ​​huyeron por la parte trasera del edificio y fueron captados en varios videos de vigilancia. Ambos se quitaron las sudaderas, revelando unos tatuajes distintivos en los brazos.

El caso fue investigado por detectives de la División de Supresión de la Violencia con Armas de Fuego del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, el Escuadrón de Detectives del Precinto 79 y el Escuadrón de Homicidios de Brooklyn Norte.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

Hace dos semanas un hombre de 36 años murió de varios balazos en Central Park North, Harlem y una bebé fue víctima de una bala perdida en un aparente acto pandillero en Brooklyn. La semana pasada Jasiri Emanuel, joven de 21 años, se entregó a la policía, que lo buscaba como sospechoso de haber matado a tiros a Ricardo Bygrave (22) durante una pelea ocurrida frente a una bodega en El Bronx (NYC).

Además a fines de marzo un niño de 9 años y dos quinceañeros resultaron heridos de bala en incidentes separados a plena luz del día en calles de Brooklyn y El Bronx (NYC). También dos mujeres adolescentes fueron alcanzadas en una balacera a las afueras de un restaurante McDonald’s en Brooklyn (NYC). Ese fue al menos el 3er tiroteo público en la ciudad en menos de 24 horas; los dos previos dejaron hombres muertos en un edificio en Brooklyn y un restaurante en Queens. En algunos de esos casos no se han anunciado arrestos.