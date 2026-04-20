“Super Mario Galaxy Movie” se mantiene líder en la taquilla estadounidense

“Super Mario Galaxy Movie” mantiene su buena racha en la taquilla estadounidense pese a presentar una baja con respecto a sus primeros dos fines de semana. Por otro lado, “Lee Cronin’s The Mummy” ha logrado ocupar el tercer puesto con la cifra alcanzada en su fin de semana de estreno.

“Lee Cronin’s The Mummy” es una nueva versión de la saga de “The Mummy” que protagonizó Brendan Fraser. Este proyecto ha estado liderado por el cineasta Lee Cronin, quien ha querido dejar claro que es su visión poniendo su nombre en el título oficial de la película.

El viernes, la película de terror logró recaudar $13.5 millones de dólares, lo que la posiciona como un estreno con cifras bajas para el director, quien en 2023 estrenó “Evil Dead Rise” y alcanzó los $150 millones de dólares durante su primer fin de semana.

“Lee Cronin’s The Mummy” está protagonizada por Jack Reynor y Laia Costa. Ellos interpretan a una pareja que se reencuentra con su hija de ocho años, Katie, tras haber desaparecido en el desierto de Egipto.

Otro estreno de este fin de semana fue la película de acción “Normal”, la cual le fue peor en número que a “Lee Cronin’s The Mummy”. Recaudó tan solo $2.5 millones de dólares y pasó a ocupar el puesto siete de la lista.

Mientras que esta nueva película de terror no atrajo a las personas a las salas de cine, “Project Hail Mary” sigue haciéndolo. La película de ciencia ficción sigue ocupando el segundo lugar, manteniéndose como uno de los estrenos más exitosos del año.

Por otro lado, “The Drama”, la película protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson, ha pasado a ocupar el puesto cuatro con una recaudación este viernes de $4.8 millones de dólares.

Se espera que “Super Mario Galaxy Movie” lidere la taquilla estadounidense por un fin de semana más hasta que el 1 de mayo estrene “The Devil Wears Prada 2”, uno de los estrenos más esperados del año porque reúne al elenco original de la película estrenada en 2006.

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