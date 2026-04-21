Fiscalía confirma que atacante de Teotihuacán se inspiró en Hitler y la masacre de Columbine

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha dado a conocer detalles perturbadores tras concluir los primeros peritajes sobre el ataque ocurrido el lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán.

Las investigaciones confirman que el agresor, identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, actuó bajo una estructura de pensamiento radicalizada que incluía la admiración por figuras del nazismo y asesinos en masa, informó Swissinfo.

El pistolero dejó en la escena del crimen un portarretratos con una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparecía él mismo junto a los asesinos de Columbine, Eric Harris y Dylan Klebold, quienes se suicidaron en 1999 tras matar a 13 personas y herir a 24, según la cadena de televisión Telediario.

El atacante de las piramides de Teotihuacan Julio Cesar Jasso Ramirez tenia consigo una pistola, un cuchillo y una bolsa con balas, pero lo mas impactante fue que llevaba un retrato de el con Eric Harris y Dylan Klebold, los dos adolescentes que perpetraron la masacre en la… https://t.co/69eHSH0ufq pic.twitter.com/ZuZHrPd8U2 — Jorge Flores Nava (@JorgeFNAVA) April 21, 2026

La matanza, considerada el primer tiroteo escolar masivo en Estados Unidos, se produjo un 20 de abril, el mismo día que el ataque de este lunes en la zona turística de las pirámides de Teotihuacán.

Ataque planificado con simbología de odio

Según el informe de la Fiscalía, el análisis de los dispositivos electrónicos del atacante permitió reconstruir un historial de actividad en foros extremistas. El sujeto consumía habitualmente contenido relacionado con Adolf Hitler y la ideología supremacista, además de manifestar una “obsesión patológica” con la masacre de la preparatoria Columbine ocurrida en 1999.

Las autoridades señalaron que el ataque en la Pirámide de la Luna no fue un acto errático, sino un evento planificado. Jasso Ramírez portaba vestimenta con simbología que hacía referencia a movimientos de ultraderecha, un patrón que los expertos en criminología asocian con el fenómeno de imitación o copycat, informó El Sol de México.

Saldo y cronología de los hechos

El incidente, que se registró cerca del mediodía en una de las zonas con mayor afluencia turística del país, dejó un saldo de una mujer de nacionalidad canadiense fallecida y 13 personas heridas. Entre los afectados se encuentran turistas de Colombia, Estados Unidos, Brasil y Rusia, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica.

La Guardia Nacional intervino de manera inmediata tras las primeras detonaciones. De acuerdo con el reporte pericial definitivo de la Fiscalía, tras la necropsia y el análisis de balística forense, las autoridades confirmaron que la herida mortal fue autoinfligida. La zona permaneció acordonada durante varias horas mientras peritos recolectaban casquillos y pertenencias del agresor.

Alerta sobre la radicalización en línea

El fiscal general del Estado de México advirtió que este caso destaca el creciente riesgo de la radicalización en plataformas digitales.

La investigación continúa abierta para determinar si el agresor mantenía comunicación directa con grupos extremistas o si operaba como un “lobo solitario” inspirado por la propaganda de odio hallada en su domicilio y redes sociales.

Se confirma la identidad del tirador de Teotihuacán que mató a una persona e hirió a siete más en Teotihuacán: Julio César Jasso Ramírez.

Se presume que su vestimenta podría hacer referencia a la masacre de Columbine de 1999; incluso, se investiga si tendría vínculos con… https://t.co/moDoXT3NSV pic.twitter.com/RDMlnwtqGG — José Luis Morales (@JLMNoticias) April 21, 2026

Por su parte, el Gobierno de México ha reforzado la seguridad en los principales sitios arqueológicos del país tras este suceso, calificándolo como un hecho aislado pero de extrema gravedad para la seguridad nacional y el turismo internacional.

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