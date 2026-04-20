Director de “Michael” cuestiona acusaciones contra Michael Jackson: “A veces la gente hace cosas desagradables por dinero”

El director de “Michael”, Antoine Fuqua, cuestionó las acusaciones de abuso de menores que recayeron sobre el “Rey del Pop”, Michael Jackson. Fuqua fue el encargado de llevar a la pantalla la historia de la estrella musical y su ascenso a la fama.



Recientemente se supo que varias escenas de “Michael” tuvieron que ser eliminadas y regrabadas para omitir la alusión a la acusación de abuso sexual de Jordan Chandler, quien en ese momento tenía 13 años, contra Michael Jackson en 1993, debido a un acuerdo legal que firmó Jackson con la presunta víctima y que incluyó un pago de $23 millones de dólares.



En la conversación con The New Yorker, Fuqua se refirió a las acusaciones de abuso sexual contra Jackson, las cuales impactaron fuertemente en su vida y su carrera en aquella época.



“Fuqua no está convencido de que Jackson hiciera lo que se le acusa de haber hecho, a pesar del número de acusadores (cinco) y del hecho de que Jackson hablara públicamente de compartir su cama con chicos”, dijo The New Yorker tras la conversación con Fuqua.



El director cuestionó las acusaciones contra las personas negras. “Cuando escucho cosas sobre nosotros, sobre las personas negras en particular, especialmente en cierta posición, siempre me detengo a reflexionar”, dijo Fuqua.



The New Yorker señaló que el cineasta “se mostró escéptico ante algunos de los padres de los acusadores, en particular ante el padre de Chandler, quien fue grabado amenazando con asegurarse de que Jackson fuera ‘humillado más allá de lo imaginable’”.



Fuqua dijo que desconocía la verdad sobre las acusaciones contra Jackson, pero señaló que “a veces la gente hace cosas desagradables por dinero”. En 2005, Jackson se enfrentó a diez cargos relacionados con el presunto abuso de otra menor de 13 años, pero posteriormente fue absuelto de todos ellos. Jackson falleció en 2009 debido a una sobredosis de propofol y analgésicos recetados.



La película “Michael”, protagonizada por Jafar Jackson, el sobrino de la estrella pop, tenía previsto comenzar con la redada en Neverland tras las acusaciones de abuso sexual del cantante. Sobre esta escena, Fuqua bromeó con The New Yorker diciendo: “Filmé a [Michael] siendo desnudado, tratado como un animal, un monstruo”.



Sin embargo, los abogados del patrimonio de Michael Jackson se percataron de que había una cláusula en el acuerdo que el artista firmó con Jordan Chandler en la que se prohibía la representación o mención de Chandler en cualquier película.



Por esta razón, las escenas tuvieron que ser eliminadas y regrabadas Esto significó una pérdida de $15 millones de dólares para la producción, un gasto que asumió el patrimonio de Michael Jackson, ya que fue un error de los abogados.



De acuerdo con Variety, la nueva versión de “Michael” muestra a la estrella pop en la cima de su carrera. La historia se centra en la tensión familiar entre Jackson y su padre autoritario, Joe, “Michael” se estrena en cines el viernes de la mano de Lionsgate.



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