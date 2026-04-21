Latino falleció horas después de ser detenido por drogas; 2do caso en Nueva York en una semana

Héctor Sierra, hombre de 51 años, murió horas después de ser detenido en Brooklyn (NYC) como sospechoso de evasión del pago del Metro y posesión de crack.

Fue arrestado el sábado a las 7:50 p.m. en la estación de la Avenida 18, correspondiente a la línea N, en Bensonhurst. Menos de 20 minutos después, ya en la comisaría del Precinto 62, se le preguntó a Sierra si necesitaba ver a un médico, a lo que él respondió que se encontraba bien; así lo indicó un funcionario de NYPD, señalando que ello quedó registrado en las cámaras corporales de los agentes.

Sin embargo, a la mañana siguiente, mientras se encontraba en el Centro de Detención de Brooklyn (Central Booking), donde aún no había comparecido ante el juez, Sierra comenzó a vomitar a las 11:01 a.m., lo que llevó a la policía a solicitar la asistencia de los paramédicos, indicó Daily News.

La policía cree que Sierra presentaba signos de síndrome de abstinencia cuando comenzó a vomitar dentro del área de custodia de sospechosos ubicada en el Tribunal Penal de Brooklyn. Los paramédicos lo trasladaron de urgencia al hospital NYU Langone Health en Cobble Hill, donde falleció a la 1:04 p.m. del domingo, informó la policía. La causa del deceso está pendiente de una autopsia.

Fue al menos el 2do caso similar en el mismo sitio en una semana: el 12 de abril Zamiqua Miller (33) falleció bajo custodia de NYPD en el Centro de Detención de Brooklyn (Brooklyn Central Booking) tras haber sido trasladada dos veces al hospital en un lapso de 24 horas.

La policía detuvo a Miller a las 10:31 p.m. del viernes 10 de abril por posesión de drogas, tras sorprenderla, según los informes, portando varios sobres de heroína, así como crack y una pipa para consumirla, señalaron las fuentes. Contaba con un extenso historial delictivo: 23 detenciones previas por cargos que incluían posesión de drogas, allanamiento de morada, robo y hurto menor. Asimismo, tenía dos casos abiertos en Queens por el hurto de detergente y pañales en dos sucursales distintas de Walgreens, indicaron las fuentes.

La Oficina del Fiscal General de Nueva York está investigando ambos casos, como sucede cuando alguien muere o es herido durante un operativo o bajo custodia policial.

Previamente este mes se inauguró una unidad para prisioneros de Rikers Island con necesidades médicas graves en el Hospital Bellevue de Manhattan, lo que representa un paso más hacia el cierre de la cárcel más grande de la ciudad, según anunció el alcalde Zohran Mamdani.

Otras dos Unidades de Alojamiento Terapéutico Externas como ésta están en planes de abrir: una en NYC Health+ Hospitals/Woodhull (Brooklyn) y otra en North Central Bronx (NCB), con capacidades de 144 y 92 camas, respectivamente.