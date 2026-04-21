Mets esperan regreso de Juan Soto esta semana y salir de racha negativa

Juan Soto está cerca de volver a los Mets tras su lesión y el dominicano entraría en el roster del equipo para el segundo juego de la serie ante los Minnesota Twins en casa, según reportes.

De regresar este miércoles, Soto se habría perdido un total de 15 juegos. Durante esa ausencia, los Mets tienen récord de 3 victorias y 11 derrotas, todas de forma consecutiva.

The Mets' current plan is for Juan Soto to return to the lineup tomorrow against the Twins, per @JonHeyman pic.twitter.com/YI2GJ9gEMs — SNY Mets (@SNY_Mets) April 21, 2026

Soto era uno de los bateadores más destacados de las Grandes Ligas cuando se lesionó la pantorrilla derecha el 3 de abril.

Antes de su lesión, el dominicano tiene .355 de promedio al bate y más de .900 de OPS. Unos números que han pesado en la ofensiva de los Mets en las últimas dos semanas.

El jardinero de los Mets no había sufrido lesiones en su primera temporada con los Mets, donde disputó 160 juegos en la campaña regular.

Mets vuelven a casa para romper racha con Nolan McLean

Los Mets vuelven al Citi Field de Nueva York para romper la racha de 11 derrotas con su mejor lanzador en la lomita: Nolan McLean.

Nolan McLean tiene un récord de 1-1 con una efectividad de 2.28 y 28 ponches en 4 apariciones esta temporada.

La ofensiva de los Mets tendrá que aparecer luego de anotar 17 carreras en los últimos 10 juegos (promedio de 1.7 anotaciones por juego).

Ninguno de los toleteros ofensivos de los Mets tiene 10 carreras impulsadas o 5 cuadrangulares conectados en lo que va de temporada.

Hasta este martes, los Mets son el tercer equipo con la menor cantidad de jonrones conectados y el conjunto con el OPS más bajo de todas las Grandes Ligas.

También son el equipo con la menor cantidad de carreras impulsadas y con la menor cantidad de carreras anotadas en 22 juegos disputados.

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