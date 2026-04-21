Murió a los 72 años Rod Martin, leyenda de Las Vegas Raiders

El mundo de la NFL está de luto luego de que el pasado lunes se diera a conocer la muerte de Rod Martin, leyenda de Las Vegas Raiders. El exjugador de 72 años habría fallecido en Nevada, aunque hasta ahora no se ha informado públicamente la causa de su muerte.

A través de las redes sociales, la franquicia compartió un comunicado informando sobre la muerte y lamentando la partida de Martin. “La familia de los Raiders está profundamente entristecida por el fallecimiento de Rod Martin, un destacado linebacker y jugador clave en dos equipos campeones del Super Bowl”, indicaron.

Rod Martin was a standout linebacker who helped the franchise to victories in Super Bowls XV and XVIII.



He forever secured his place in Raiders lore with a record-breaking three-interception performance in the Silver and Black’s Super Bowl XV triumph over the Eagles. pic.twitter.com/Ytrz98WFK8 — Las Vegas Raiders (@Raiders) April 20, 2026

Rod Martin tuvo una carrera de 12 temporadas con los Raiders (Oakland/Los Ángeles). Es considerado uno de los linebackers más influyentes de la franquicia.

Martin nació el 7 de abril de 1954 en Welch, West Virginia. Hizo la high school en Alexander Hamilton en Los Ángeles. Su llegada a la NFL fue casi accidental: los Raiders lo eligieron en la ronda 12 del Draft de 1977 (pick 317).

De esa posición, raramente salen jugadores titulares que se convierten en leyenda. John Madden lo pidió tras una llamada improvisada al coach de USC, quien le aseguró: “Rod Martin hará tu equipo”.

Jugó en la NFL desde 1977 hasta 1988. Martin disputó toda su carrera con los Raiders, estando en 165 partidos y convirtiéndose en un pilar defensivo.

Regaló estadísticas como 56.5 sacks; 14 intercepciones (225 yardas); 10 fumbles recuperados y seis touchdowns defensivos. Martin fue Pro Bowl en 1983 y 1984, y All-Pro en 1984.

Sin embargo, se convirtió en leyenda en la victoria 27–10 sobre Philadelphia Eagles, cuando logró tres intercepciones, un récord histórico de Super Bowl que aún se mantiene. Esa actuación lo llevó a la portada de Sports Illustrated y lo convirtió en héroe eterno del equipo.



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