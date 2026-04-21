Nueva York demanda a Coinbase y Gemini por ofrecer apuestas ilegales en sus plataformas de predicción

La Fiscalía General de Nueva York demandó a Coinbase y Gemini por presuntamente operar plataformas de apuestas sin licencia a través de sus llamados “mercados de predicción”, disponibles para usuarios en ese estado.

De acuerdo con una investigación, ambas empresas permitirían apostar dinero sobre resultados de eventos como partidos deportivos, elecciones o premiaciones.

La fiscalía sostiene que estas actividades encajan en la definición legal de juego en Nueva York, al depender de resultados inciertos fuera del control del usuario, de acuerdo con una nota de prensa.

Las demandas señalan que Coinbase y Gemini ofrecían acceso a estos mercados a personas mayores de 18 años, pese a que la edad mínima para participar en apuestas deportivas en el estado es de 21 años.

También se indica que no cuentan con autorización de la Comisión de Juegos del Estado de Nueva York, lo que implica operar al margen del sistema de licencias y sin cumplir con las obligaciones fiscales asociadas a este tipo de actividad.

Gemini y Coinbase exponen a jóvenes

“Los llamados mercados de predicción de Gemini y Coinbase no son más que operaciones de apuestas ilegales que exponen a los jóvenes a plataformas adictivas que carecen de las medidas de seguridad necesarias. Mi oficina está tomando medidas para proteger a los neoyorquinos e impedir que estas plataformas infrinjan la ley”, declaró la fiscal general Letitia James.

Entre los argumentos incluidos en las acciones judiciales, se menciona el posible impacto de estas plataformas en usuarios jóvenes.

Estudios citados por la fiscalía, como uno de los Institutos Nacionales de la Salud, advierten que la exposición temprana al juego puede aumentar riesgos como ansiedad, depresión y problemas financieros.

Otro informe de la Asociación Americana de Psicología apunta que un 32 % de las personas con trastorno del juego ha experimentado ideación suicida.

Las denuncias también incluyen presuntas violaciones a normas que prohíben apostar en partidos donde participen equipos universitarios del estado de Nueva York.

La Fiscalía solicita al tribunal que ordene a ambas compañías devolver las ganancias obtenidas, compensar a los usuarios afectados y pagar multas que podrían triplicar los ingresos generados por estas operaciones.

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